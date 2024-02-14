Мухаметшин: У Рыбно-Слободского района есть резервы для роста экономических показателей

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У Рыбно-Слободского района есть серьезные резервы для дальнейшего наращивания экономических показателей. Таким мнением на отчетной сессии райсовета поделился Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Перед мероприятием он посетил гимназию №1, открытую после капремонта, провел встречу с учителями и школьниками. В районном Доме культуры, где прошла сессия, он также осмотрел выставку местной продукции.

Как рассказал глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов, за прошлый год здесь отгружено продукции на 1,5 млрд рублей, что на 18,7% превышает цифры 2022-го.

«Немалый вклад в экономику района вносит аграрный комплекс. Зерна собрано 121,7 тысячи тонн, масличных культур — 9,2 тысячи тонн. Произведено 16,8 тысячи тонн молока, более двух тысяч тонн мяса. Валовый сбор продукции сельского хозяйства в 2023 году составил 2,5 млрд рублей, денежная выручка 2,1 млрд рублей», — поделился глава муниципалитета.

Он отметил, что в 2023 году район принял участие в 20 федеральных и республиканских программах. Благодаря этому построено и отремонтировано 38 объектов. Финансирование составило 589,7 млн рублей. Радик Ислямов поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова, депутатов Государственного Совета, Правительство республики за поддержку.

По данным главы района, 37% валового территориального продукта составляет малый и средний бизнес. Сейчас в 649 субъектах бизнеса заняты более 3 тысяч человек – почти четверть от всего населения района. Из них 1494 — самозанятые.

Одной из проблем района, по словам Ислямова, остается водоснабжение в летний период. Для ее решения строится система водоснабжения. В прошлом году был завершен второй этап работ, установлено восемь резервуаров. В 2024-м же запланировано строительство наружных сетей и комплексных строений.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в районе появятся молодежный центр, детская школа искусств, сети водоотведения и другие объекты.

«У Рыбно-Слободского района имеются значительные резервы для улучшения экономических показателей, — отметил, в свою очрередь, Фарид Мухаметшин. — Тем более что руководство республики — и Раис Татарстана, и Правительство, и Государственный Совет, серьезно поддерживают муниципалитеты, в том числе и Рыбно-Слободский район, в реализации инициатив и всех добрых дел».

В частности, он призвал руководство и жителей активнее участвовать в республиканских и госпрограммах. Благодаря им удается изменить современный облик районов, а также получить целый комплекс мер поддержки.

Отдельно глава парламента упомянул сельчан, плоды труда которых обеспечивают жителей всей республики. Благодаря им Татарстан удерживает лидерство в России по производству молока, достигает высоких результатов по урожаю зерновых. Поэтому меры поддержки жителей сельских товаропроизводителей будут продолжены.

Однако упомянул Мухаметшин и направления, в которых необходимо улучшить ситуацию. К примеру, это аграрный комплекс — в прошлом году в Рыбно-Слободском районе сократилось поголовье КРС, в том числе дойных коров.

«Потенциал роста в этих показателях во многом зависит и от малых форм хозяйствования, — уверен он. — В республике действует целый ряд целевых, грантовых программ, направленных на поддержку в этой сфере. Нужно принимать в них самое деятельное участие, тем самым увеличивая поголовье в частном секторе».

В заключение он призвал депутатов районного совета и глав сельских поселений усилить разъяснительную работу в преддверии президентских выборов в России в марте и депутатов Государственного Совета Татарстана. Последние состоятся в сентябре 2024 года.

В работе районной сессии также приняли участие министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, представители республиканских министерств и ведомств, главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций района. Завершилось заседание вручением наград.