Мухаметшин: Труд волонтеров вернется тысячекратными благодарностями от жителей Донбасса

Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин встретился с волонтерами гуманитарного штаба «Мы вместе», которые занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Он рассказал им о тех мерах поддержки, которая оказывается ЛНР и ДНР, а также наградил благодарственными письмами активистов.

«Вы – элитная часть нашей молодежи. У вас чистая душа. Ваша помощь чувствуется, она вернется тысячекратными благодарностями из Донбасса и Украины. Движение "Мы вместе" объединило людей в порыве помочь людям в трудной ситуации, которые находятся в Донбассе и на Украине, а также тем, кто приехал оттуда в Татарстан», - обратился к собравшимся Мухаметшин.

Все больше людей хотят помочь тем, кто оказался в трудной ситуации в Донбассе и на Украине. Эта деятельность поддерживается Правительством Татарстана. Через волонтерское движение молодые люди проходят большую жизненную школу, и они уже не станут плохими людьми, уверен Председатель Госсовета РТ.

По его словам, по всей России на нужды переселенцев собрано около двух тыс. тонн гуманитарной помощи. При этом пожертвовать продукты, медикаменты, одежду и любые другие предметы первой необходимости может любой житель республики. Штаб работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера по адресу Маяковского, 24А.

Именно там и прошла встреча с молодыми активистами. Мухаметшин вместе с министром по делам молодежи РТ Тимуром Сулеймановым осмотрели склад и оценили количество коробок, собранных для отправки в Донбасс.

«Хочется сказать спасибо всей команде движения "Мы вместе", потому что в непростое время информационного давления в том числе, каждый человек по-разному себя проявляет. Важно направлять энергию в конструктивное русло. Идея создания гуманитарного штаба стала очень своевременной, думаю, что она будет привлекать общественные и молодежные организации», – заявил Сулейманов.

Пожертвовать продукты, одежду, бытовые товары или что угодно иное может любой житель республики. Для этого нужно просто принести товары в гуманитарный штаб, где затем ее соберут в коробки и отправят в Ростов-на-Дону, где специальный штаб уже распределяет помощь между нуждающимися.