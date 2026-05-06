Мухаметшин: Толкачев был мудрым политиком и оставил яркий след в истории парламентаризма

В Уфе в Доме Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан состоялась церемония прощания с председателем парламента Башкортостана Константином Толкачевым, сообщили в пресс-службе Государственного Совета Республики Татарстан.

«Это большая утрата для семьи, жителей республики, всего Башкортостана. Константин Борисович – мудрый политик и опытный парламентарий. Присущее ему умение находить правильные и взвешенные решения всегда было востребовано у коллег и друзей. Более 20 лет мы трудились вместе рука об руку, часто созванивались, обсуждали, согласовывали позиции по совместным проектам», – сказал в ходе панихиды почетный председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

В траурной церемонии приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, постоянный представитель Татарстана в Башкортостане Ильсур Ихсанов, депутаты Госсобрания Башкортостана, представители федеральных и региональных органов власти, духовенства и общественности.

Мухаметшин напомнил, что Константин Борисович был очень внимательным человеком, любил людей, с уважением относился к каждому обращению. Грамотный, строгий и твердый в отстаивании позиций республики, он оставил яркий след в истории парламентаризма и внес весомый вклад в успехи, которыми сегодня гордится Башкортостан, добавил он.

«Думаю, не ошибусь, если скажу, что с Константином Борисовичем уходит целая эпоха людей и событий, становления и формирования современного Башкортостана, прохождения его через сложные годы. Константин Борисович играл ключевую роль в этих процессах», – подчеркнул глава Башкортостана Радий Хабиров.

Церемония завершилась исполнением гимнов России и Башкортостана. Константин Толкачев похоронен на Южном кладбище Уфы. Он ушел из жизни 4 мая на 74-м году после продолжительной болезни.

Толкачев бессменно занимал пост председателя регионального парламента с 12 апреля 1999 года. Он был награжден орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Республикой Башкортостан», орденом Салавата Юлаева, а также медалями и нагрудными знаками.