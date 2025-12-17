Мухаметшин: Татарстану удалось сохранить экономический фундамент и задать устойчивый рост

Ключевыми политическими решениями последних 25 лет для Татарстана стали укрепление межнационального мира и согласия, общественной стабильности в республике и сохранение экономического фундамента. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин в интервью «РБК Татарстан», отвечая на вопрос о факторах, повлиявших на лидерские позиции региона по основным экономическим показателям.

По его словам, период на стыке веков был непростым как для Татарстана, так и для страны в целом. В этих условиях приоритетом стало недопущение дестабилизации и утраты промышленного потенциала. Республика реализовала политику «мягкого вхождения в рынок» и провела управляемую приватизацию, что позволило сохранить ключевые активы.

Мухаметшин отметил, что Татарстану удалось не допустить распада крупных предприятий, прежде всего в оборонной промышленности, машиностроении, нефтепереработке и строительстве. Все основные промышленно-экономические комплексы остались в собственности республики и стали базой дальнейшего развития.

Одним из значимых экономических решений он назвал запуск первой в России программы по ликвидации ветхого жилья. Эта мера позволила снизить износ жилищного фонда, поддержать занятость и сохранить строительную отрасль. Параллельно в республике были реализованы программы социальной ипотеки, газификации населенных пунктов и другие инфраструктурные инициативы.

При этом, подчеркнул Председатель Госсовета, задачей властей было не только сохранить достигнутое, но и обеспечить преемственность курса, а также придать экономике новый импульс роста.

Новый этап развития республики, по словам Мухаметшина, начался в 2010 году с приходом на пост руководителя Татарстана Рустама Минниханова. Он отметил, что ставка на инновации, поддержку передовых технологий, ответственную социальную политику и открытость миру сформировали образ современного Татарстана.

За это время, отметил спикер парламента, экономика республики существенно выросла. Показатель валового регионального продукта в 5 трлн рублей, заложенный в «Стратегии-2030», был перевыполнен уже по итогам 2024 года, а рост экономики продолжается несмотря на внешние ограничения.

Особое внимание в развитии было уделено нефтехимической отрасли. В республике реализованы крупные проекты «Танеко» и «Аммоний». Существенные изменения произошли также в здравоохранении, образовании и цифровизации. В сельском хозяйстве Татарстан полностью обеспечивает себя основными видами продукции.

За последние десятилетия в регионе сформирована развитая инвестиционная инфраструктура, включающая особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», а также сеть промышленных парков. По словам Мухаметшина, это позволило Татарстану войти в число наиболее инвестиционно-привлекательных субъектов страны и занять второе место в соответствующем рейтинге.