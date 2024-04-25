Мухаметшин: Татарстан уделяет особое внимание сотрудничеству со странами Африки

Татарстан уделяет особое внимание сотрудничеству с государствами Африки, расширяет межрегиональные и межмуниципальные связи. Об этом Председатель Госсовета РТ, председатель Комиссии по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин сказал на заседании комиссии в Санкт-Петербурге.

Основным вопросом дискуссии стали перспективные формы межрегионального сотрудничества с африканскими странами.

«Российская внешняя политика в последние годы действительно активизируется в направлении сотрудничества со странами „мирового большинства“ и, в частности, Глобального Юга, так, в обновленной Концепции внешней политики РФ уделяется большое внимание Африканскому континенту как самобытному и влиятельному центру мирового развития, подчеркивается важность борьбы с „изощренным“ неоколониализмом», — цитирует Мухаметшина пресс-служба Госсовета.

Глава комиссии отметил, что в Татарстане уделяется особое внимание сотрудничеству с государствами Африки: помимо двусторонних контактов на уровне Раиса РТ Рустама Минниханова, в том числе в его статусе председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский Мир», активизируются контакты парламентариев, представителей общественности и науки.

«Высокие делегации и представители из Алжира, Туниса, Египта, Судана, Сенегала, Демократической Республики Конго, ЮАР стали постоянными участниками проводимого у нас с 2009 года Международного экономического форума „Россия — Исламский мир: Казан Форум“. Мы готовы и впредь вносить свой вклад в эту работу», — заявил Мухаметшин.

Он считает, что при текущих геополитических реалиях, при проведении СВО и на фоне антироссийских санкций важно внедрять новые формы международного взаимодействия, углублять внешнеэкономические связи на региональном и муниципальном уровнях.

Мухаметшин призвал активизировать межрегиональное взаимодействие в рамках российско-африканского сотрудничества — и не только в части новых рынков сбыта, торгово-экономического диалога, но и в части углубления гуманитарных связей.

Он также отдельно остановился на октябрьском саммите БРИКС в Казани. «Саммиту БРИКС придается большое политическое значение, в этом году в Татарстане уже успешно были проведены первые в истории „Игры будущего“ — международный мультиспортивный турнир, в июне у нас пройдут спортивные игры стран БРИКС, на которые уже поступило более 5 тыс. заявок», — сказал Председатель Госсовета.

Председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал Африку одним из самых перспективных регионов мира и подчеркнул, что сегодня нужно акцентировать внимание на развитии взаимодействия между субъектами РФ и регионами государств Африки.

«Достаточно сказать, что уже сегодня численность населения континента составляет порядка 17% от общемировой численности. По прогнозам ООН, население южной Африки в ближайшее время увеличится вдвое, что, наряду с опережающим развитием экономики, позволит создать один из самых емких рынков мира», — сказал Карасин.

Подводя итоги встречи, Мухаметшин назвал ее очень интересной, полезной и своевременной.

«Принята программа по сотрудничеству регионов России со странами Африки, на реализацию положений которой особое внимание обращает Президент России Владимир Путин. Руководство страны и субъектов Федерации заинтересованы в том, чтобы торгово-экономические отношения регионов России и государств Африки укреплялись. Вопросы подняты актуальные, будем решать их совместно с федеральным центром и регионами», — заключил Председатель Госсовета.