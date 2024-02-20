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Мухаметшин: Татарстан создал уникальные условия для диалога культур
Для формирования уважительных межнациональных и межконфессиональных отношений нужна такая социальная и политическая среда, которая будет сплачивать народы и поколения нашей страны и республики. Таким мнением на VI отчетно-выборной конференции Ассамблеи народов Татарстана поделился Председатель Госсовета РТ – председатель ассамблеи Фарид Мухаметшин.
«Очень важно в условиях непростой международной обстановки сохранить спокойную, дружественную атмосферу и помнить, что поддержание гражданского мира, этноконфессионального согласия в республике – наша приоритетная задача», – сказал он.
Приветствие участникам конференции направил Раис Татарстана Рустам Минниханов, его зачитал заместитель руководителя Администрации Раиса РТ – руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов.
«На протяжении трех десятилетий в тесном сотрудничестве с органами государственной и муниципальной власти, различными общественными институтами вы вносите важный вклад в дело сохранения и развития национальных культур и родных языков, возрождения традиций и обычаев. Большая работа была проведена в прошлом году, объявленном в республике Годом национальных культур и традиций», – говорилось в приветствии.
Всего за прошлый год в республике было проведено более 9 тыс. различных мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление духовно-нравственных ценностей, межнационального мира и согласия.
«За 2023 год национально-культурными автономиями Ассамблеи народов Татарстана проведено более 1,8 тыс. мероприятий. В их числе этнокультурные фестивали «Наш дом – Татарстан» и «Мозаика культур», мероприятия, посвященные Дню Республики Татарстан и Дню народного единства», – уточнил Фарид Мухаметшин.
В течение всего года в республике, включая муниципальные образования, было проведено более 60 мероприятий, направленных на популяризацию народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия.
Спикер также напомнил, что в январе, на 40-м заседании Госсовета Татарстана, был принят закон о внесении поправок в Конституцию РТ. Изменения затронули шесть разделов и 60 статей. В феврале во всех школах республики стартовали парламентские уроки, в прошлом году они проходили под девизом «Мы – граждане России».
В числе значимых событий Мухаметшин назвал международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», первый российско-китайский форум «РОСТКИ» и другие мероприятия.
«Все эти события ясно показывают, что в Татарстане созданы уникальные условия для диалога между культурами и какой важный вклад вносит республика в укрепление международных и внешнеэкономических связей в рамках единой государственной внешней политики России», – заметил глава татарстанского парламента.
При этом основным событием геополитического масштаба выступает специальная военная операция, подчеркнул он. В Татарстане, как и во всей стране, оказывается помощь жителям новых субъектов Российской Федерации, вынужденным переселенцам, мобилизованным татарстанцам и членам их семей, а также шефская помощь Лисичанску и Рубежному.
«Ассамблея народов Татарстана, все общественные, национально-культурные объединения, молодежное крыло не остаются в стороне от главных, судьбоносных задач для Отечества», – отметил Фарид Мухаметшин.
VI отчетно-выборная конференция Ассамблеи народов Татарстана прошла в Доме дружбы народов РТ в Казани. На ней обсуждались итоги работы в 2023 году, задачи на 2024 год, а также был избран состав совета ассамблеи.
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