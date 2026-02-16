Мухаметшин: «Татарстан сохраняет устойчивое развитие благодаря межнациональному согласию»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Расширенное заседание Совета Ассамблеи народов Татарстана прошло сегодня в Казани. Представители национально-культурных объединений подвели итоги 2025 года, рассказали о работе домов и центров дружбы народов и о деятельности Многонациональной воскресной школы. Заседание провел председатель Государственного Совета республики и глава Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Перед началом встречи он принял участие в передаче очередного автомобиля бойцам спецоперации. Машину передала национально-культурная автономия таджиков Татарстана. Церемония прошла у здания Дома дружбы народов. «Нива», загруженная предметами первой необходимости, направлена военнослужащим батальона «Тимер».

Открывая заседание, Фарид Мухаметшин подвел основные итоги работы Ассамблеи. Он отметил, что республика сохраняет устойчивое развитие благодаря стабильной общественно-политической и экономической ситуации, межнациональному согласию и поддержке руководства страны и Президента России Владимира Путина.

По его словам, в Татарстане комфортно жить, работать, создавать семьи и воспитывать детей, а республика твердо стоит на защите традиционных ценностей и намерена сохранить это наследие для будущих поколений.

Он напомнил, что 2025 год прошел под знаком Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С начала специальной военной операции 17 жителей республики удостоены звания Героя России, более тысячи награждены орденом Мужества.

Глава парламента подчеркнул, что представители разных национальностей плечом к плечу участвуют в боевых действиях, проявляя мужество и стойкость, и выразил благодарность национально-культурным автономиям за сбор и отправку гуманитарной помощи.

Отдельно Фарид Мухаметшин остановился на социально-экономических показателях. По итогам 2025 года валовой региональный продукт превысил 5,6 трлн рублей, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Республика входит в число лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив и заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов.

По его словам, именно стабильная общественно-политическая обстановка остается основой успешного развития экономики и социальной сферы. Он подчеркнул, что Татарстан традиционно отличается высоким уровнем межнационального и межконфессионального согласия, особенно в периоды испытаний.

Среди предстоящих событий глава парламента назвал выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва, которые состоятся в сентябре. Он заявил, что важно обеспечить достойное представительство республики в федеральном парламенте, что позволит эффективнее отстаивать ее интересы и привлекать средства в экономику. Также он призвал жителей выразить свою гражданскую позицию и активно участвовать в выборах.

Говоря о задачах на 2026 год, объявленный Годом единства народов России, Фарид Мухаметшин призвал национальный актив внимательно изучить положения Стратегии государственной национальной политики до 2036 года.

Он отметил, что республике предстоит насыщенный и ответственный период, и выразил уверенность в результативности предстоящей работы. По его словам, Татарстан остается примером для многих регионов по уровню жизни, инфраструктуре и единству многонационального народа, а главная задача – сохранить статус территории мира, согласия и диалога культур.

С основным докладом выступил депутат Госсовета и заместитель председателя Ассамблеи – руководитель исполкома Совета Ренат Валиуллин. Он сообщил, что сегодня Ассамблея объединяет 270 местных и региональных общественных объединений, представляющих 39 национальностей.

В республике работают 13 домов и центров дружбы народов, два филиала и 39 представительств, действует Молодежная Ассамблея. По инициативе глав муниципалитетов продолжают открываться новые представительства – в отчетном году оно появилось в Арском районе.

По словам Рената Валиуллина, в 2025 году особое внимание уделили мероприятиям Года защитника Отечества. В частности, на улице Баумана в Казани прошла выставка «Герои многонационального Татарстана», где на 15 тумбах были представлены 42 Героя Советского Союза и кавалеры орденов Красной звезды, Красного знамени и других наград.

Он также отметил, что этнокультурная жизнь республики в прошлом году была насыщенной. Национально-культурные объединения активно занимались популяризацией родных языков, традиций и культуры. Всего Ассамблея, ее представительства и дома дружбы народов провели 3677 мероприятий.

При участии Ассамблеи и домов дружбы народов в Татарстане прошли традиционные праздники: «Широкая Масленица», «Науруз», «Каравон», «Сабантуй», «Семык», «Гырон Быдтон», «Валда шинясь» и «Балтай», «Уяв» и «Учук», «Иван Купала», «Питрау». Ренат Валиуллин подчеркнул, что такие события объединяют жителей республики и всей страны, сочетая традиции и современность.

Об итогах работы сети домов и центров дружбы народов рассказал директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров. Также на заседании представили информацию о деятельности национально-культурной автономии марийцев, чувашской автономии на примере Дрожжановского района и представительства Ассамблеи в Тетюшском районе.