Мухаметшин: Татарстан регулярно отправляет помощь в подшефные Лисичанск и Рубежное

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В подшефные Татарстану города Луганской народной республики Лисичанск и Рубежное регулярно уходят гуманитарные грузы. Об этом рассказал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, общаясь с журналистами по итогам заседания президиума Совета законодателей России, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Заседание было посвящено интеграции новых регионов в правовую, социальную и транспортную системы РФ. Провели мероприятие заместитель спикера Государственной Думы Ирина Яровая и первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Яровая, в частности, напомнила, что в Госдуме рассматривается законопроект, предусматривающий возможность участия особых экономических зон новых территорий в программах целевого набора для подготовки кадров по востребованным специальностям.

Яцкин согласился, что вопросы кадрового обеспечения имеют важное значение для новых регионов. Он также обратил внимание на реализацию программ опережающего социально-экономического развития новых территорий.

Фарид Мухаметшин акцентировал, что речь идет в первую очередь о поддержке жителей новых регионов. По его словам, в подшефные города Луганщины Татарстан отправляет продукты питания, предметы первой необходимости, стройматериалы, технику и автомобили. Местные администрации находятся на прямой связи с властями РТ.

«Всё это делается при неизменной поддержке неравнодушных татарстанцев. Безусловно, это большая помощь мирным жителям Донбасса, но в то же время такая работа, которую мы, без сомнения, продолжим, еще больше сплачивает и объединяет многонациональный народ Татарстана, где проживают представители 175 национальностей. Сегодняшнее заседание президиума Совета законодателей России только подтвердило правоту наших действий», – заявил он.

Ведется работа по восстановлению различных объектов. За два года отремонтированы и введены в эксплуатацию два многофункциональных центра, Лисичанская центральная районная больница, четыре общеобразовательные и одна спортивная школы, детская школа искусств, детский сад и ряд других учреждений. К отопительному сезону подготовлены многие многоквартирные дома, передана спецтехника и машины скорой помощи.

Чуть более года назад было подписано Соглашение между Республикой Татарстан и Запорожской областью о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. В 2017 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между государственными советами Татарстана и Крыма, отметил Мухаметшин.

«Сегодня во второй половине дня состоится подписание соглашения о сотрудничестве с Народным Советом Донецкой народной республики. Таким образом, откроется новая страница в истории межпарламентского взаимодействия Татарстана и ДНР», – анонсировал Председатель Госсовета РТ.

Кроме того, Татарстан активно участвует в образовательных проектах для представителей новых субъектов. В ноябре этого года состоялся первый семинар для служащих Донецкой и Луганской народных республик, Республики Крым, Запорожской и Херсонской областей по изучению успешных практик развития территорий (включая законодательную).

Ирина Яровая поблагодарила Татарстан и все регионы страны за большую работу по поддержке жителей воссоединенных регионов. «Это большая гуманитарная миссия, которая реализуется вами по зову души и сердца», – выразила уверенность она.