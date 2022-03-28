Мухаметшин: «Татарстан предпринимает меры для противодействия санкциям западных стран»

Секретарь татарстанского отделения «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в работе комиссии Генсовета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Заседание прошло в Москве под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба парламента республики.

Открывая заседание комиссии, Сергей Лавров отметил, что наша страна, Европа и весь мир переживают сложный период. «Несмотря на трудности, российская дипломатия будет продолжать отстаивать национальные интересы на международной арене, делать все необходимое для защиты жизни, чести, безопасности российских граждан и наших соотечественников за рубежом», – сказал он.

Глава МИД РФ также сообщил о подготовке новых мер по поддержке соотечественников и русскоязычного населения, проживающего за рубежом.

Комментируя итоги заседания, Фарид Мухаметшин подчеркнул его своевременность. «Мы получили подробную информацию, – отметил он. – Как сказал Сергей Викторович, это переломный этап в историческом развитии цивилизации. И в этой обстановке объединение наших усилий межнационального мира и согласия в наших регионах становится актуальным. Поддержка превентивных мер, которые принял Президент России, действий наших вооруженных сил - все это объединило всю большую страну. Мы поддерживаем эту политику. И Республика Татарстан активно предпринимает меры для стабилизации экономики, противодействия санкциям западных стран».

По словам Мухаметшина, многонациональный народ Татарстана уверенно смотрит в будущее и ждет завершения этих процессов. «Предложения, прозвучавшие сегодня на заседании, найдут поддержку во всех субъектах России и в Татарстане в частности», – выразил уверенность он.

Комиссия «Единой России» по международному сотрудничеству обратилась к общественным организациям и объединениям Европы, текст обращения планируется донести до широкой общественности всех европейских государств.