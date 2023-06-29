Татарстан планирует реализовать 48 региональных проектов на 29,3 млрд рублей

Татарстан в этом году планирует реализовать 48 региональных проектов на сумму 29,3 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель парламента РТ, Председатель Высшего совета «ТНВ» Фарид Мухаметшин на Х съезде движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр».

«Финансирование беспрецедентное. Главное, чего мы добиваемся, чтобы результативность национальных проектов была очевидной и влияла на повышение качества жизни каждого татарстанца», — сказал Председатель Госсовета.

По его мнению, несмотря на сложности, напряженную международную обстановку, «задуманное будет исполнено в полной мере».

Мухаметшин призывал актив движения информировать население о ходе исполнения нацпроектов, включаться в мониторинг их реализации, отслеживать социальный эффект.

В республике реализуются 13 национальных и 48 региональных проектов. Выделенные деньги направлены на два объекта демографии, 17 объектов культуры, девять объектов образования, 145 объектов здравоохранения, 133 дорожных объектов, пять объектов экологии и 61 по инфраструктуре и благоустройству.

В работе съезда принимает участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.