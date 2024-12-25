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Мухаметшин: Татарстан находится в передовиках по межпарламентским соглашениям
Татарстан находится в передовиках среди регионов России по количеству заключенных межпарламентских соглашений о сотрудничестве. Об этом заявил журналистам Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.
«Заключено 44 соглашения о межпарламентском сотрудничестве с 37 субъектами РФ, два соглашения с федеральными органами власти, 11 соглашений и протоколов с зарубежными партнерами. Эта работа будет продолжена. Мы думаем, с какими еще зарубежными странами в следующем году заключить межпарламентские соглашения о сотрудничестве», — рассказал он.
Мухаметшин добавил, что важным направлением деятельности депутатов остается работа с обращениями граждан. Всего в этом году в адрес руководства и комитетов Госсовета поступило 3248 обращений.
В основном они касаются совершенствования законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, экономики, образования, здравоохранения, социальной защиты, уточнил он.
«Есть много вопросов, связанных с деятельностью муниципальных властей. Они касаются строительства и ремонта дорог, водоснабжения, электричества и вывоза мусора. Все эти вопросы — жизненные», — отметил Председатель Госсовета.
По его словам, ни одно обращение не остается без внимания, направляется конкретному исполнителю, берется на контроль. «Для нас это крайне важно. Это доверие наших людей к законодательному органу власти. Этой работой мы и дальше будем заниматься серьезно и основательно», — подчеркнул Мухаметшин.
Он заметил, что в конце декабря исполняется сто дней со дня работы Государственного Совета РТ VII созыва. «Нам удалось сформировать активный парламент, обновив его более чем на 40%», — заключил спикер Госсовета.
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