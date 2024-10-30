Мухаметшин: Татарстан многое сделал для поддержки соотечественников

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане сделано немало для развития отношений с соотечественниками за рубежом, их поддержки и возможного возвращения в страну. Об этом по итогам первого дня работы Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Традиционно в нашей стране уделяется большое внимание работе с соотечественниками, проживающими за пределами Российской Федерации. С участием руководства страны мы обсуждаем вопросы, связанные с взаимодействием с нашими соотечественниками, их поддержкой, возможным возвращением на Родину», — сказал глава татарстанского парламента, возглавивший делегацию республики на конгрессе.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев добавил, что в мероприятии принимают участие 11 делегатов-татар, прибывших в Москву из разных стран мира, в том числе Перу, Австралии, Азербайджана, Белоруссии. Проходящее событие стало возможностью «сверить часы», так как работа в области поддержки татар-соотечественников организована в разных странах почти в единой системе.

«Уверен, Всемирный конгресс татар в своей работе и далее будет учитывать те пожелания и документы, которые будут приняты сегодня и завтра в рамках работы восьмого Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом», — сказал он.

Во Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, принимают участие 400 делегатов из 100 стран мира. Мероприятие посвящено вопросам консолидации соотечественников, сохранения их языковой и культурной идентичности и другим.

Приветствие Президента России Владимира Путина участникам огласил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В обращении глава государства отметил рост поддержки соотечественников, в том числе существующие возможности для восстановления и приобретения гражданства, добровольного переселения. Последней из программ, к слову, воспользовались уже свыше 1,2 млн человек.

Путин поблагодарил участников за отстаивание позиций российской культуры и русского языка в мире.

«Государства мирового большинства не идут на поводу у Запада, укрепляют отношения с нашей страной в самых разных форматах и областях, об этом говорят и итоги саммита БРИКС, прошедшего в Казани в рамках российского председательства», — добавил Сергей Лавров.