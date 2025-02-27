Мухаметшин: Татарстан был и будет образцом сохранения межнационального согласия

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан был и будет образцом сохранения и укрепления межнационального мира и согласия. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ, руководитель Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин на заседании в Культурном центре имени А. С. Пушкина.

«Наша общая задача состоит в том, чтобы Татарстан и в дальнейшем был территорией мира и согласия, конструктивного диалога культур. Благодаря социально-экономической стабильности, межнациональному миру, межрелигиозному согласию, а также поддержке руководства России и лично Президента РФ Владимира Путина республика продолжает свое устойчивое развитие», – сказал он на совместном заседании Совета Ассамблея народов РТ и Организационного комитета по проведению в 2022–2032 годах в РТ мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов.

Глава парламента подчеркнул, что в непростых условиях «трудолюбивый многонациональный народ республики добросовестно выполняет свои трудовые обязательства». «Жизнь ставит перед нами всё новые и новые задачи. Нам еще многое предстоит сделать. Но самое главное – мы знаем, как решать эти задачи, обсуждаем это вместе», – отметил он.

Мухаметшин добавил, что Ассамблея народов Татарстана – одна из крупнейших общественных организаций республики и единственная общественная структура, которая непосредственно занимается решением национальных и межнациональных вопросов и реализацией национальной политики в регионе. Значительное место в деятельности ассамблеи занимает решение проблем сохранения языков, традиций и обычаев многонационального народа, заметил он.

«Хорошей нормативной базой выступает утвержденная в прошлом году Правительством РФ Концепция государственной языковой политики, в разработке которой Татарстан принимал самое активное участие. Учтено большинство замечаний и предложений от республики», – отметил Председатель Госсовета.

По его словам, в документе уделяется значительное внимание государственным языкам России и республик, формированию учебно-методической базы, преподаванию родных языков, созданию условий для обучения на родных языках. «Ассамблея и Дом дружбы народов должны найти свою нишу в реализации этого программного документа. Тем более что вам есть чем поделиться», – убежден глава парламента.

Мухаметшин также напомнил, что стартовал республиканский кадровый проект «Батырлар. Герои Татарстана». Он направлен на профподготовку и переподготовку участников и ветеранов СВО для работы в органах власти и госкомпаниях. «Об этом проекте должны знать наши герои. Необходимо проводить информационную и разъяснительную работу на местах», – заявил он.

Кроме того, Председатель Госсовета попросил собравшихся принять активное участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

«По сравнению с 2015 годом количество ветеранов Великой Отечественной войны снизилось в 8,6 раза – с 80,1 тыс. до 9,3 тыс. человек. Ни один человек не должен быть забыт. На особом контроле необходимо держать вопросы увековечения памяти героев Великой Отечественной войны, поддержания в надлежащем состоянии мемориалов и захоронений. Важно окружить максимальной заботой участников СВО и их семьи, отслеживать предоставление им мер соцподдержки», – резюмировал глава парламента.

Участников заседания поприветствовал заместитель гендиректора Ассамблеи народов России Назиржон Абдулганиев. Он упомянул, что в Татарстане проживают представители 175 национальностей.

«На этой земле испокон веков сложилась традиция с уважением относиться к языку, вере, обычаям своего ближнего. В школах республики родной язык как предмет изучают русские, татары, чуваши, удмурты, мордва. У вас накоплен большой опыт и есть чему поучиться. Вы являетесь примером стабильного многонационального региона России. Уверен, что ваша работа станет для нас хорошим маяком. Для многонациональной России ваш труд нужен и важен», – сказал он.