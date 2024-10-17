Мухаметшин стал третьим в медиарейтинге глав региональных парламентов

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин по итогам сентября текущего 2024 года стал третьим в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Федерации. Об этом сообщает подготовившая рейтинг компания «Медиалогия».

Такому результату поспособствовал ряд событий, в которых принял участие политик. В частности, Фарид Мухаметшин был вновь переизбран на свой пост на первой сессии VII созыва регионального парламента. До этого он проголосовал на выборах депутатов Госсовета. Кроме того, Мухаметшин провел XXXVI конференцию Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия». Также он выступил на открытии XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар».

Лидером медиарейтинга стал Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. На втором месте оказался Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Заметнее остальных улучшили свои позиции в рейтинге руководители Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров (+41 позиция), Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий (+36), Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко (+32) и Херсонской областной Думы Татьяна Томилина (+32).

При этом в рейтинге вошли представители Тульской и Саратовской областей. Прежний Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев в сентябре стал сенатором, а спикер Саратовской областной Думы Михаил Исаев — главой Энгельсского района. Их преемники были избраны только в октябре.

Рейтинг построен по российским средствам массовой информации на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 97 тыс. источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.