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Политика 20 марта 2024 19:28

Мухаметшин: Спортивные деятели Татарстана приняли активное участие в выборах Президента

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Известные спортивные деятели Татарстана приняли активное участие в прошедших выборах Президента России. Об этом на расширенном заседании президиума Федерации волейбола РТ сообщил глава организации, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Наша страна и республика прошли стадию большого избирательного цикла. Наши спортивные деятели приняли активное участие в выборах Президента. Республика в целом активно проголосовала», — заявил парламентарий.

Он напомнил, что впереди татарстанцев ждёт целая череда избирательных кампаний. В этом году предстоят выборы в Госсовет Татарстана, в 2025 — Раиса республики и представительных органов муниципальных образований, а в 2026 году — депутатов Государственной думы России.

Напомним, по итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.

#Фарид Мухаметшин #федерация волейбола РТ #выборы президента-2024
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