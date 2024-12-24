Мухаметшин: Спорт помогает сближению нашего многонационального народа

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Спорт — это величайшая сила, которая усиливает дух патриотизма, мотивируя спортсменов бороться не только за личный титул, но и за республику, за свою страну. Об этом на церемонии вручения премии «Спортсмен года — 2024» заявил Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

Он поздравил собравшихся в Поволжском государственном университете физкультуры, спорта и туризма от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Правительства и парламента республики и отметил, что торжество, на котором чествуются лучшие спортсмены года, стало уже доброй традицией.

«Мы с гордостью говорим, как радуемся успехам республики, ее победам, ведь в достижениях Татарстана есть заслуга каждого ее жителя, вне зависимости от сферы деятельности и трудностей, с которыми мы сталкиваемся. В спорте мы тоже передовики, более того, спорт помогает сблизить наш многонациональный народ», — подчеркнул глава татарстанского парламента.

Он напомнил, что в бюджете ежегодно предусматриваются расходы на возведение новых спортивных объектов, обновление уже действующих. По республике открыто 140 спортивных федераций по 142 видам спорта, действуют 165 спортивных школ и работают свыше 3 тысяч тренеров. Доля населения, регулярно занимающегося спортом, превышает 64%.

Мухаметшин выразил благодарность Минспорта РТ, главам районов за внимание, которое уделяется развитию спорта на местах. Поддержка профильных министерств и ведомств позволила, несмотря на ограничительные меры, организовать на высоком уровне порядка 50 крупных спортивных мероприятий, в том числе свыше 10 федерального уровня: «Игры будущего», Игры БРИКС, «Кубок наций» и другие.

Также Председатель Госсовета Татарстана обратился к спортсменам, тренерам и болельщикам волейбольных команд «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс», забравшим в этом сезоне все возможные награды федерального уровня, поблагодарил их за достигнутые результаты и оказанную поддержку.

Затем состоялась церемония награждения спортсменов. Во вручении наград приняли участие депутаты Государственного Совета Светлана Захарова, Расим Баксиков и Данис Зарипов.

Председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, вручая призы номинантам «Преемственность поколений», подчеркнула, что Татарстан — это большая семья, в том числе и спортивная. «Любой спорт зарождается в семье, поэтому сегодня приятно видеть на сцене спортивные династии и, конечно же, ветеранов спорта — в первом ряду».