Мухаметшин сохранил место в топе медиарейтинга глав региональных парламентов

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин по итогам октября текущего года сохранил седьмое место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Федерации. Среди руководителей парламентов регионов Приволжского федерального округа он остался на второй позиции, сообщает подготовившая рейтинг компания «Медиалогия».

При этом медиаиндекс Председателя Госсовета РТ составил 5452,4.

Лидером рейтинга стал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, поднявшийся на три позиции. На втором месте оказался Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, который поднялся на четыре позиции. Третьим остался Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

В первую десятку медиарейтинга также вошли руководители законодательных органов Нижегородской и Свердловской областей, Республики Крым, Астраханской области, Москвы и Иркутской области – Евгений Люлин, Людмила Бабушкина, Владимир Константинов, Игорь Мартынов, Алексей Шапошников и Александр Ведерников.

Сильнее других изменили свое положение в рейтинге главы парламентов Республики Северная Осетия – Алания, Республики Мордовия и Запорожской области – Таймураз Тускаев (+38 позиций), Владимир Чибиркин (+34) и Виктор Емельяненко (+32).

Рейтинг построен по российским средствам массовой информации на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 106 тыс. источников. Это телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Данные для рейтинга были рассчитаны 10 ноября.