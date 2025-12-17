Мухаметшин: Современный облик Татарстана – заслуга каждого жителя республики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Современный облик Татарстана – заслуга каждого жителя республики. Об этом заявил Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин в интервью «РБК Татарстан».

«Вся история Татарстана убедительно доказывает, что наше главное богатство – это многонациональный народ, талантливый и трудолюбивый, настоящий творец истории. Современный облик Татарстана – заслуга каждого татарстанца, каждого из нас», – подчеркнул Мухаметшин.

Говоря о перспективах и итогах развития за последние 25 лет, он отметил, что на рубеже веков было сложно с точностью прогнозировать будущие результаты.

«Прямо спрогнозировать с абсолютной точностью каждое достижение, каждую цифру на рубеже веков, наверное, было бы слишком самонадеянно», – сказал председатель Госсовета, напомнив, что социально-экономические и политические условия того периода существенно отличались от нынешних.

Вместе с тем, по его словам, итоги развития республики позволяют сделать однозначный вывод о правильности стратегического выбора. «Однако сейчас, оглядываясь на вековую летопись нашей республики, с уверенностью можно утверждать: избранный нами путь оказался принципиально верным», – отметил он.

Мухаметшин напомнил, что Татарстан традиционно обладал серьезным экономическим потенциалом, однако ключевым стало формирование устойчивых правовых и управленческих механизмов. Эти основы были заложены в период руководства первого Президента республики Минтимера Шаймиева, когда была создана татарстанская модель социально-экономического развития и правовой каркас современной государственности.

Этот фундамент, по словам Председателя парламента, обеспечил дальнейшие успехи региона уже в XXI веке. Республика развивалась на основе стратегии, включавшей стабильность и общественное согласие, многовекторную экономику, развитие сельского хозяйства, инфраструктуры, открытость и диалог.

«Сегодня о республике знают на всех континентах планеты. Да, 25 лет назад было много вызовов и неопределенности. Но у нас была воля, была команда единомышленников под руководством Минтимера Шариповича Шаймиева, а затем Рустама Нургалиевича Минниханова и, главное, огромная поддержка народа. Мы не просто прогнозировали, мы работали над тем, чтобы Татарстан стал таким, каким он является сегодня», – подчеркнул Мухаметшин.