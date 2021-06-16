Мухаметшин: Современные вызовы наиболее эффективно решаются при взаимодействии государств

Современные вызовы наиболее эффективно решаются при тесном взаимодействии государств и народов. Об этом заявил Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, почетный член КМРВСЕ, на заседании Палаты регионов на 40-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), сообщает пресс-служба парламента РТ.

«Проблематика солидарности в самом широком ее понимании вновь актуализировалась в связи с небывалой пандемией Covid-19. Именно на региональные органы власти легла серьезная политическая ответственность перед жителями за проведение соответствующей политики локдауна, решение посткризисных задач в экономике, наконец, продвижение вакцинной кампании», — сказал Мухаметшин.

Глава парламента отметил, что под солидарностью он понимает не только согласованность действий, сплоченность и единство правового поля, но и единые ценности, готовность помочь каждому члену общества. «Полагаю, что ключевую роль в этом процессе играет государство в единстве национальных, региональных и муниципальных органов. Именно этого единства не хватило отдельным государствам в борьбе с Covid-19», — подчеркнул он.

В качестве примера Председатель Госсовета привел волонтерское движение, которое, несмотря на сложные экономические обстоятельства, активизировалось во всех российских регионах. «Подавляющее большинство общественных организаций, религиозных учреждений, институтов гражданского общества запустило и успешно провело добровольческие инициативы, меценатские акции. В числе первых в этом начинании были депутаты парламента Татарстана», — добавил он.

По словам главы парламента, большую роль сыграла межнациональная солидарность. «В нашей республике силами Ассамблеи народов Татарстана и ее молодежного крыла была оказана помощь тысячам нуждающихся вне зависимости от этнической и религиозной идентичности. Наверное, это и есть самая яркая иллюстрация солидарности общества в субъектах Федерации», — заметил он.

Сороковая сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы открылась вчера в Страсбурге. Центральным вопросом повестки дня стало влияние пандемии на социально-политические и демократические процессы в европейских городах, преодоление посткризисных явлений в экономике, связанных с локдаунами, а также проблематика территориальной солидарности в противостоянии современным вызовам.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением нового коронавируса, сессия проходит в режиме видеосвязи.