Мухаметшин: Современные спортивные залы созданы во всех городах и районах Татарстана

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Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова все районы и города республики удалось охватить современными универсальными спортивными залами, в которых в том числе можно заниматься волейболом. Работают почти 300 таких объектов, 17 из которых были построены в последние четыре года. Об этом на расширенном заседании президиума Федерации волейбола РТ сообщил ее президент, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Современными спортивными сооружениями, в том числе волейбольными площадками, удалось охватить все города и районы. Рассчитываем, что эти меры помогут вовлечь в занятия физкультурой и спортом до 75% населения республики к 2030 году. Такой норматив нам поставил Рустам Минниханов», — заявил Мухаметшин.

Он добавил, что в этом году в Набережных Челнах отремонтировали спортшколу №11, где в сентябре пройдет Кубок президента Федерации волейбола РТ среди промышленных и сельских объектов.

«Прошу более внимательно подойти к качеству подготовки учащихся детских спортивных школ на муниципальном уровне. Вызывает тревогу неуклонное старение тренерского состава и не самый высокий интерес молодых кадров к детскому волейболу», — продолжил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что причин для отсутствия интереса у молодых кадров к работе в детских спортшколах множество. Одной из главных парламентарий назвал низкую заработную плату, что должно стать одним из ключевых вопросов для органов власти.

На заседание был приглашен главный тренер ВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов. Мухаметшин выступил с поручением к нему чаще ездить с командой с мастер-классами для детей в разные районы Татарстана, что позволит повысить интерес ребят к этому виду спорта.

Об итогах работы федерации рассказал ее исполнительный директор Мансур Каримов. Он доложил о прошедших в прошлом году соревнованиях внутри республики и обозначил планы на будущее.

«Деятельность федерации и ее подразделений в 2023 году была направлена на дальнейшую популяризацию массового волейбола. Насыщенный календарь игр и соревнований был исполнен. Работа ведется по 20 направлениям, среди которых как фундаментальные, так и современные, открывающие для нас новые пути развития», — сообщил Каримов.

Он обратил особое внимание на вопрос финансирования детских сборных республики по волейболу, которые представляют Татарстан на Всероссийских соревнованиях и призвал Минспорта РТ стабилизировать эту работу.