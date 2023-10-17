Мухаметшин: Сотрудничество Татарстана и Беларуси укрепилось в условиях западных санкций

Сотрудничество Татарстана и Беларуси особенно ярко стало проявляться в условиях западных санкций. Об этом заявил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин на встрече с членами Комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по энергетике и транспорту, которая прошла в Казани.

«Санкции подстегнули нас к сближению, более тесному сотрудничеству в вопросах экономики и культуры. Мы стали более востребованными друг для друга. Продолжается активное сотрудничество наших предприятий. Помимо закупки белорусской тракторной техники, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, развивается передовой научный диалог сельхозпроизводителей и совместный поиск решений по селекции и семеноводству», – сказал глава татарстанского парламента.

По его словам, уже на протяжении десяти лет Беларусь входит в число основных внешнеторговых партнеров Татарстана. Так, внешнеторговый оборот между республиками в прошлом году составил более 800 млн долларов США. Экспорт Татарстана достиг свыше 342,1 млн долларов, импорт – более 474,5 млн долларов.

Кроме того, 70% тракторов и сельхозтехники, которые работают в Татарстане, регион получил из Беларуси. «Прекрасно зарекомендовали себя белорусские городские автобусы и трамваи. В настоящее время на казанских маршрутах – 37% трамваев и 50% автобусов из Беларуси. В августе этого года парк общественного транспорта Казани пополнили белорусские троллейбусы МАЗ – приобрели 25 единиц», – отметил Мухаметшин.

Он напомнил, что в 2004 году было подписано межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, каждые три года принимается план мероприятий по его реализации.

В прошлом году подписано Соглашение о сотрудничестве между Госсоветом РТ и Минским областным Советом депутатов, а в этом году – Соглашение об установлении дружественных отношений между Рыбно-Слободским районом Татарстана и Стародорожским районом Минской области.

«Наращиваем прямой диалог с коллегами в областях и муниципалитетах Беларуси. В настоящее время идет работа по подписанию нового соглашения между Минском и Казанью. Полагаем, что такое многоуровневое партнерство будет способствовать поступательному развитию нашего сотрудничества», – заметил глава парламента.

Мухаметшин добавил, что в Татарстане проживают 4,5 тыс. белорусов, из них около 2 тыс. живут и работают в Казани.

Председатель Комиссии Парламентского собрания по энергетике и транспорту Алексей Кушнаренко поблагодарил за поддержку белорусской общины. Он подчеркнул, что между Беларусью и Татарстаном сложились по-настоящему партнерские отношения, достигнут высокий уровень взаимопонимания и дружбы.

«Наше взаимодействие осуществляется по широкому спектру направлений. Имеется огромный потенциал для сотрудничества как по кооперации, так и по импортозамещению, для развития торгово-экономических отношений», – констатировал член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности.

Кушнаренко убежден, что роль органов региональной власти в Союзном государстве должна повышаться. В частности, регионы должны выступать в качестве государственных заказчиков программ и проектов Союзного государства России и Беларуси, чтобы затем они финансировались за счет его средств.

После встречи на площадке Госсовета РТ состоялось заседание Комиссии парламентского собрания по энергетике и транспорту.

Парламентское собрание – представительный орган Союза Беларуси и России, созданный для развития нормативно-правовой базы и интеграции двух государств в политической, правовой, экономической, социальной, экологической, гуманитарной и других областях.

Парламентское собрание состоит из депутаций, делегируемых Национальным собранием Республики Беларусь и Федеральным Собранием России. Каждая парламентская депутация включает по 36 парламентариев.