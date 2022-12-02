Мухаметшин: «Соотечественники за рубежом как никогда нуждаются в поддержке Татарстана»

Общины соотечественников за рубежом сейчас нуждаются в дополнительной поддержке со стороны республики с учетом непростой международной обстановки. Число обращений в адрес Татарстана не уменьшается, поэтому в следующем году работу в данном направлении нужно наращивать. Об этом на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Президенте РТ заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Заседание прошло в совмещенном виде: часть гостей находилась в Казани, другие участвовали в формате видеоконференции из разных точек мира – стран ближнего и дальнего зарубежья. В частности, в работе заседания приняли участие заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, министр культуры РТ Ирада Аюпова и другие.

По словам Мухаметшина, свою работу с соотечественниками, проживающими за рубежом, координационный совет строит в русле единой российской внешней политики, тесно взаимодействуя с МИД РФ и Правительственной комиссией по делам соотечественников.

«В уходящем году активизировалось направление работы с соотечественниками. Системно заработала комиссия генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Я принимал активное участие в ее работе от нашей республики», – обратился к участникам заседания Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что положительно зарекомендовала себя практика организации встреч с соотечественниками членов республиканской делегации во время зарубежных визитов.

«Несмотря на плотный график, Президент РТ Рустам Минниханов всегда находит время для общения с активом татарских общин в теплой, неформальной обстановке. Только в текущем году подобные встречи были проведены в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Турции и Азербайджане», – подчеркнул Мухаметшин.

Особое внимание он обратил на развитие многосторонних связей с государствами Организации Исламского сотрудничества (ОИС). Полученный в этом году Казанью статус Молодежной столицы ОИС открыл новые возможности для привлечения молодежи к международному диалогу.

Параллельно большую работу проводят Всемирный конгресс татар (ВКТ), Ассамблея народов Татарстана и общественные организации соотечественников. В марте прошел Всероссийский съезд татарских предпринимателей, в августе – съезд ВКТ, в ноябре – форум «Деловые партнеры Татарстана».

Взаимодействие с соотечественниками необходимо наращивать с учетом непростой внешнеполитической обстановки, убежден руководитель татарстанского парламента. Эти объективные требования, по его мнению, нужно внести в планы работы на следующий год.

« [Соотечественники за рубежом] как никогда нуждаются во внимании и поддержке со стороны Татарстана. <…> Количество обращающихся к республике не уменьшается. Актуализируется вопрос с соотечественниками, которые переезжают в нашу республику. Идут вопросы и о поддержке: как развивать родной язык за рубежом и многое другое. Поэтому нужно подавать новые идеи, выходить с законодательной инициативой. В будущем 2023 году мы должны усилить эту работу», – резюмировал Фарид Мухаметшин.