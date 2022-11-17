Мухаметшин: Социальное партнерство – важный инструмент профсоюзов, работодателей и власти

Научно-практическая конференция «Социальное партнерство как эффективный механизм в решении социально-трудовых вопросов» прошла сегодня в Казани. В ее работе приняли участие депутаты Госсовета РТ, представители министерств и ведомств, общественных организаций. От имени руководства республики гостей и участников форума поприветствовал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Профсоюзы представляют наукоемкую и многовекторную экономику Татарстана, объединяя наш трудолюбивый и профессионально подготовленный народ в его стремлении быть в передовиках», – сказал Мухаметшин.

Глава парламента республики отметил, что выстроенный за годы диалог социального партнерства в целом работает на «общую копилку» достижений республики.

«И 30 лет назад, и сегодня перед республикой стоят серьезные вызовы, – сказал он, – но мы всегда решаем их совместно. Найденная в республике форма работы через социальное партнерство и подписание трехсторонних соглашений – хороший инструмент взаимодействия профсоюзов, работодателей и власти».

Мухаметшин пожелал профсоюзным лидерам и далее быть в авангарде всех добрых дел, реализуемых в республике. Активисты профсоюзного движения, в свою очередь, передали в музей парламентаризма шахматы – игру, которая символизирует партнерские отношения, сложившиеся в Татарстане, где самые острые вопросы привыкли решать за столом переговоров. Также Мухаметшину был вручен нагрудный знак Ассоциации территориальных организаций профсоюзов Приволжского федерального округа «За вклад в развитие профсоюзного движения».

С докладами на научно-практической конференции выступили председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев, первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Рустем Валиуллов, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Нина Кузьмина и другие.