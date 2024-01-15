Мухаметшин — СМИ: Без вас никто не услышит депутатского голоса и решений Правительства

В Центре семьи «Казан» состоялось посвященное прошедшему Дню российской печати торжественное мероприятие, на которое собрались руководители СМИ республики и журналисты. С поздравительной речью к ним обратился Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Вы первые, кто получает информацию, доносит ее до читателей, зрителей и слушателей. Через вас мы работаем с многонациональным населением Татарстана. Я понимаю вашу ответственность и огромный труд. Без вас никто не услышит ни депутатского голоса, ни правительственного решения», — отметил глава парламента.

Особенно он отметил журналистские династии Татарстана. Они были награждены памятными дипломами. Также ряд журналистов и специалистов сферы медиа были отмечены благодарственными письмами Председателя Госсовета РТ. Среди них оказался и координатор «Татар-информа» Дмитрий Киселев.

«Главная наша задача — это воспитывать через солидные публикации наше население и сохранять мир и согласие, которые есть в Татарстане, чтобы продолжить свое развитие. Журналисты — это та отрасль, через которую власть подпитывается. Ни одна публикация критического направления или с пожеланиями от народа не остается без внимания», — добавил Мухаметшин.

При этом политик перечислил темы, на которые, по его мнению, СМИ следует обратить большее внимание.

«Нужно уделить больше внимания сельскому населению. К сожалению, по всей стране численность сельских жителей сокращается, средний возраст растет, хотя они совершают подвиг, обеспечивая людей продуктами питания. Мы их ценим за это, благодарим в том числе через ваши публикации, за то, что в деревнях они лучше сохраняют традиции разных народов», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Также часть наград была вручена тем, кто многие годы посвятил работе в средствах массовой информации. Их наградил руководитель АО «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он подчеркнул, что выбор места проведения церемонии был неслучаен, так как 2024 год объявлен в России Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи.

«Прошлый год был очень богат на события и достижения, надеемся, что наступивший будет не менее интересным. Впереди „Игры будущего”, две выборные кампании, саммит БРИКС и многое другое», — напомнил он.

После торжественных слов и поздравлений мероприятие завершилось праздничным фуршетом.