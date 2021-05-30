Мухаметшин: Школьная волейбольная лига — проект Татарстана, поистине ставший народным

Школьная волейбольная лига — это проект, который реализуется в Татарстане в течение трех лет. За это время инициатива республики была перенята многими регионами России и стала поистине народной. Об этом, награждая чемпионов лиги сезона — 2020/2021, заявил Председатель Госсовета, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В этом сезоне участниками проекта стали более 18 тыс. юношей и девушек из 720 образовательных учреждений Татарстана. Финальные игры лиги состоялись в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург».

«Это и воспитательный, и образовательный процесс, в основу которого заложено и патриотическое воспитание. Тренеры наших ведущих волейбольных команд „Зенит — Казань“ и „Динамо — Ак Барс“ отмечают, что Школьная волейбольная лига позволяет им присмотреться к молодым талантливым игрокам, подающим большие надежды», — отметил Мухаметшин.

По его словам, главная задача Школьной волейбольной лиги — воспитание молодежи, а также привлечение внимания к здоровому образу жизни. Мухаметшин полагает, что участие в спортивных состязаниях станет для юношей и девушкой «альтернативой пагубным привычкам».

«Мы осуществили давнюю мечту — создали новое сообщество, которому предстоит стать базой физической подготовки детей и молодежи. Участниками соревнований становятся ребята из всех школ, гимназий и лицеев», — подчеркнул он и выразил надежду, что с каждым годом число участников ШВЛ будет становиться больше.

Кроме того, он поблагодарил глав городов и районов, преподавателей физкультуры, тренеров спортшкол, которые помогали в подготовке ребят к соревнованиям.

«Вы доказали, что благодаря сплоченности, самоотдаче игроков, командному духу, тренерскому таланту становятся возможными самые высокие достижения. А проигравших у нас и быть не может», — заключил он и вручил кубки победителям.

Также на мероприятии был дан старт новому сезону ШВЛ.

В сезоне — 2020/2021 в финал состязаний прошли по шесть мужских и женских команд из 10 районов Татарстана. Три мужских и три женских команды разыграли призовые места. По итогам матчей первое место среди юношей заняла команда Татаро-английской гимназия №16 Казани, среди девушек — сборная Федоровской средней школы им. Е. Г. Тутаева Кайбицкого района.