Мухаметшин семьям из Нурлата, отмечающим золотую свадьбу: «Вы пример для молодежи»

Семья — это фундамент общества, где дети получают воспитание, делают свои первые шаги. Именно она будет определять будущее человека. Об этом во время чествования семей Нурлата, которые в этом году отмечают золотую свадьбу, заявил Председатель Государственного Совета РТ, секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Многое зависит от того, в какой семье человек родился. Дружной ли, трудолюбивой. Сегодняшние юбиляры прожили 50 лет вместе, воспитали детей и дальше будут передавать самые лучшие традиции каждого народа. Ни один родитель не хочет, чтобы его дети были несчастны. Вы образец подражания для молодежи», — обратился к юбилярам Мухаметшин.

Политик напомнил, что и сам уже 52 года живет со своей женой: они вместе воспитали двоих детей и сейчас воспитывают пятерых внуков.

«Цену семейного воспитания мы видим и знаем. Долгих лет вам совместной счастливой жизни», — поздравил Мухаметшин три семейные пары.

Юбиляры вышли на импровизированную сцену в управлении ЗАГС Нурлата под марш Мендельсона, как обычно выходят новобрачные.

«Всё исходит от семьи. Дети растут, подражая родителям в поведении, воспитании, образовании. Семью надо беречь, большое спасибо вам, что вы долгие годы вместе и показываете пример молодым», — также обратился с поздравлением глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев.

После чествования семей Мухаметшин посетил Дом дружбы народов Нурлатского района, где ему рассказали о том, как в муниципалитете поддерживают местных бойцов в зоне специальной военной операции, а также провели встречу с местными народными диаспорами.

«Наша основная задача — максимально поддерживать наших братьев, которые сейчас находятся в зоне СВО. На сегодняшний день нашими ребятами вместе с администрацией организованы 16 гуманитарных конвоев. Мы стараемся доставлять помощь прямо в руки нашим землякам», — рассказал Мухаметшину представитель организации «Боевое братство» с позывным Артист.

Здесь же была организована выставка тех товаров, которые готовят волонтерские объединения района для отправки в зону спецоперации. Среди них — вязаные теплые вещи, сублимированные продукты, подушки для госпиталей и многое другое.