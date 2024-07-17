Мухаметшин: Приезжающие учиться в РТ иностранцы должны владеть русским языком

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Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин встретился с зампредседателя Госдумы ФС РФ Ириной Яровой. Встреча прошла в парламенте республики, сообщает пресс-служба Государственного совета Татарстана.

На встрече обсуждалось участие Татарстана в федеральных программах, привлечение федеральных средств в экономику республики, а также вопросы организации приема на целевое обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Напомним, что Ирина Яровая выступает автором Федерального закона «Об образовании РФ» в части совершенствования механизма целевого приема и обучения.

Мухаметшин отметил своевременность введенных изменений в федеральный закон об образовании, добавив, что внимание сегодня также надо сосредоточить на уровне владения русским языком иностранных граждан. По словам главы парламента, сегодня в Татарстане обучается более 22 тыс. иностранных студентов.

«Очень важно, чтобы иностранные студенты, которые приезжают учиться к нам в Татарстан, владели русским языком, чтобы они проходили обязательные предварительные курсы по изучению русского языка», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Яровая особо отметила значение взаимодействия депутатов российского и региональных парламентов в законодательном обеспечении процесса совершенствования и обновления системы образования в стране. Она высоко оценила деятельность Летнего кампуса, а также работу руководства Татарстана с молодежью.

«У нас традиционно является хорошим примером то, как вы отбираете кадры, когда ориентируете молодежь на выбор профессии, а не на диплом, – подчеркнула она. – Ведь очень важно не получить диплом, а быть специалистом, который сможет найти себя в профессии. Поэтому наша общая задача – формировать и обучать специалистов».

Ирина Яровая прибыла с рабочим визитом в Казань для участия в XII Международном образовательном форуме «Летний кампус Президентской Академии 2024», который в этом году проходит на территории «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском муниципальном районе республики.

Летний кампус – это уникальный ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов, прошедших отбор. В программе образовательного форума – лекции, семинары, мастер-классы, вебинары и интерактивные занятия с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. За 12 лет существования проекта участниками стали более 2 700 людей, 500 иностранных студентов из 45 стран мира, более 500 спикеров и экспертов мирового уровня.

Организаторами Летнего кампуса традиционно выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан.

Сегодня же под председательством Ирины Яровой в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоится рабочее совещание о ходе реализации федерального закона об образовании.