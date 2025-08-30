news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 30 августа 2025 07:45

Мухаметшин: Сегодня наш Татарстан – опорный регион Российской Федерации

Читайте нас в
Телеграм
Мухаметшин: Сегодня наш Татарстан – опорный регион Российской Федерации
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин в своем Telegram-канале поздравил жителей Татарстана с Днем республики.

«Главный государственный праздник нашей республики, положивший начало отсчета новой государственности Татарстана, связал воедино представителей 175 национальностей, проживающих в Татарстане, людей разных культур и вероисповеданий в крепкую татарстанскую семью. Нас всех объединяет уважение к родной республике, ее прошлому и настоящему, мы гордимся успехами Татарстана и делаем все, чтобы он стал еще благополучнее и краше. Мы сильны нашим единством и устремленностью в будущее», – заявил политик.

«Сегодня наш Татарстан – опорный регион Российской Федерации, динамично развивающаяся республика с многовекторной экономикой, мощной инфраструктурой и высоким качеством жизни. Служит примером гостеприимства, амбициозных новаторских идей и новых подходов в осуществлении самых смелых замыслов. За этими яркими успехами – каждодневный труд каждого из четырех миллионов татарстанцев!» – подчеркнул он.

«Татарстан – илебезнең төрле өлкәләрендә, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезнең газиз Ватаны, татар теле, халкыбызның рухы, мәдәнияте, әдәбияты, мең еллык тарихы сакланган, дөнья күләмендә танылу алган абруйлы республика. Ул – көнбатыш һәм көнчыгыш цивилизацияләрне тоташтыручы, җир шарында яшәүче халыкларны очраштыручы дуслык күпере. Татарстан Республикасы, аның күпмилләтле халкы гасырлардан килгән әлеге миссияне зур горурлык һәм ихласлык белән башкара (в переводе – «Татарстан – родина наших соотечественников, проживающих в разных уголках нашей страны и за рубежом, авторитетная республика, где сохранены татарский язык, дух, культура, литература, тысячелетняя история нашего народа. Это мост дружбы, соединяющий западную и восточную цивилизации, соединяющий народы, живущие на земном шаре. Республика Татарстан, ее многонациональный народ с гордостью и искренностью выполняют эту многовековую миссию»)», – акцентировал глава татарстанского парламента.

«С праздником! Крепкого всем здоровья, неизменных успехов и благополучия! Алга, Татарстан!» – заключил Фарид Мухаметшин.

#день республики #Фарид Мухаметшин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Камская уха, фестиваль уличных культур, Салават и Элвин Грей: гид по Дню Татарстана

Камская уха, фестиваль уличных культур, Салават и Элвин Грей: гид по Дню Татарстана

29 августа 2025
Камиль Исхаков: «Зачем подбрасывать монету в раскоп, когда у тебя более 2 тысяч находок?»

Камиль Исхаков: «Зачем подбрасывать монету в раскоп, когда у тебя более 2 тысяч находок?»

29 августа 2025