Мухаметшин: Сегодня наш Татарстан – опорный регион Российской Федерации

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин в своем Telegram-канале поздравил жителей Татарстана с Днем республики.

«Главный государственный праздник нашей республики, положивший начало отсчета новой государственности Татарстана, связал воедино представителей 175 национальностей, проживающих в Татарстане, людей разных культур и вероисповеданий в крепкую татарстанскую семью. Нас всех объединяет уважение к родной республике, ее прошлому и настоящему, мы гордимся успехами Татарстана и делаем все, чтобы он стал еще благополучнее и краше. Мы сильны нашим единством и устремленностью в будущее», – заявил политик.

«Сегодня наш Татарстан – опорный регион Российской Федерации, динамично развивающаяся республика с многовекторной экономикой, мощной инфраструктурой и высоким качеством жизни. Служит примером гостеприимства, амбициозных новаторских идей и новых подходов в осуществлении самых смелых замыслов. За этими яркими успехами – каждодневный труд каждого из четырех миллионов татарстанцев!» – подчеркнул он.

«Татарстан – илебезнең төрле өлкәләрендә, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезнең газиз Ватаны, татар теле, халкыбызның рухы, мәдәнияте, әдәбияты, мең еллык тарихы сакланган, дөнья күләмендә танылу алган абруйлы республика. Ул – көнбатыш һәм көнчыгыш цивилизацияләрне тоташтыручы, җир шарында яшәүче халыкларны очраштыручы дуслык күпере. Татарстан Республикасы, аның күпмилләтле халкы гасырлардан килгән әлеге миссияне зур горурлык һәм ихласлык белән башкара (в переводе – «Татарстан – родина наших соотечественников, проживающих в разных уголках нашей страны и за рубежом, авторитетная республика, где сохранены татарский язык, дух, культура, литература, тысячелетняя история нашего народа. Это мост дружбы, соединяющий западную и восточную цивилизации, соединяющий народы, живущие на земном шаре. Республика Татарстан, ее многонациональный народ с гордостью и искренностью выполняют эту многовековую миссию»)», – акцентировал глава татарстанского парламента.

«С праздником! Крепкого всем здоровья, неизменных успехов и благополучия! Алга, Татарстан!» – заключил Фарид Мухаметшин.