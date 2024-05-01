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Мухаметшин: Сегодня каждый может оставить «автограф» своих добрых дел на карте Татарстана
Татарстан славится своим трудолюбивым, гостеприимным народом, и жители республики смогут достойно пройти и нынешний «крутой маршрут». Об этом сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, поздравляя жителей республики с 1 Мая — Праздником Весны и Труда.
«В этот праздничный день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам, представителям трудовых династий, всем людям, чей созидательный труд и профессиональное мастерство служат укреплению экономического, научного и промышленно-технологического фундамента нашей многонациональной Родины. Каждому, кто напряженно и ответственно работает, вкладывает душу и силы в любимое дело», — сказал спикер татарстанского парламента.
Мухаметшин назвал республику одним из самых передовых, самодостаточных и социально устойчивых регионов страны.
«Нами определены долгосрочные приоритеты в социально-экономической сфере, имеется конкретная программа действий на ближайшую перспективу. Благодаря Человеку Труда республика входит в число лидеров по объему и темпам роста жилищного строительства, производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивает собственную продовольственную безопасность, продолжает модернизацию социальной инфраструктуры, успешно реализует национальные проекты и масштабные республиканские программы, предпринимает реальные шаги по повышению уровня доходов и качества жизни населения», — сказал Председатель Госсовета.
Он выразил уверенность в том, что татарстанцы и впредь продолжат вместе работать на результат и никогда не будут пасовать перед трудностями, какие бы сложности на этом пути не возникали.
«Сообща достойно пройдем и нынешний „крутой маршрут“, станем ещё сильнее. Не зря испокон веков в народе говорят: „С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся“. Сегодня у каждого есть возможность оставить „автограф“ своих добрых дел на карте Татарстана. Желаю всем успехов и удачи на этом созидательном пути», — сказал Мухаметшин.
Он пожелал татарстанцам крепкого здоровья, прекрасного настроения и благополучия.
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