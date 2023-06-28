Мухаметшин: Санкции Запада лишь усилили взаимную привлекательность Татарстана и Беларуси

фото: пресс-служба Госсовета РТ

На протяжении 10 последних лет Белоруссия входит в число основных внешнеторговых партнеров Татарстана, и западные санкции позволили усилить их взаимную привлекательность. Об этом по итогам завершившегося X Форума регионов России и Беларуси в Уфе заявил Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

«Наша республика традиционно участвует в форуме, и каждый раз мы возвращаемся с солидным багажом идей и предложений по развитию сотрудничества», — отметил он.

Он напомнил, что между республикой и белорусскими коллегами подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Сотрудничают между собой Госсовет РТ и Минский областной Совет депутатов, а на юбилейном форуме дружественные отношения установлены между Рыбно-Слободским районом Татарстана и Стародорожским районом Минской области. «Уверены, что такое многоуровневое партнерство будет способствовать поступательному развитию нашего сотрудничества», — считает Мухаметшин.

По его данным, внешнеторговый оборот между Республикой Татарстан и Республикой Беларусь за 2022 год составил более 800 млн долларов.

«Взаимная привлекательность Татарстана и Беларуси стала особенно ярко проявляться в условиях западных санкций, под которые попали наши страны, и ответных ограничительных мер. Считаем, что необходимо объединить усилия производителей для замещения импортных компонентов и технологий», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Он напомнил, что республика закупает у белорусских компаний тракторную технику, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, сотрудничает со специалистами в селекции и семеноводстве. По улицам городов Татарстана курсируют белорусские автобусы МАЗ и трамваи: на них приходится 50% и 37% автопарка Казани соответственно.

Мухаметшин высоко оценил результаты прошедшего форума и выразил уверенность, что мероприятие позволит укрепить двустороннее сотрудничество в рамках российско-белорусского партнерства.

«Для этого есть все основания, — уверен он, — белорусские партнеры очень надежные, всесторонне развитые. Думаю, что белорусы, живущие в Татарстане, также внесут достойную лепту в развитие наших отношений».

Следующий XI Форум регионов России и Беларуси запланировано провести в 2024 году в Республике Беларусь.