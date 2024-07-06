Мухаметшин: «Сабантуй – это праздник, который объединяет наши народы»

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин назвал Сабантуй праздником, который объединяет народы республики.

Напомним, сегодня в Москве праздничный майдан прошел в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве. На этом месте встретились гости со всех уголков России. С самого утра здесь звучали татарские и башкирские песни, выступали национальные фольклорные коллективы. Для юных гостей в Год семьи открылся «Детский Сабантуй». Также на площадке национальной борьбы зрителей ждали захватывающие финальные схватки Кубка по борьбе корэш, участниками которого стали борцы из 15 стран.

В центре майдана развернулись «татарская» и «башкирская» этнографические деревни - аутентичные стилизованные подворья, которые позволили прикоснуться к быту татар и башкир прошлого века. Здесь же были организованы народные игры и ярмарки изделий национальных промыслов. Татарскую деревню традиционно «построили» давние партнеры московского Сабантуя - представители Набережных Челнов под руководством мэра города Наиля Магдеева. Республика Башкортостан была представлена Кармаскалинским и Зианчуринским муниципальными районами.

Образовательное пространство от ДУМ Москвы в этом году было посвящено семейным ценностям. Гости московского Сабантуя могли продегустировать национальные блюда, прогуляться по аллее национальных шатров «Улица добрых соседей», принять участие в различных соревнованиях и мастер-классах.

«Сабантуй – это праздник, который объединяет наши народы, идущий из глубины веков, он издревле чествовал тружеников села, собирая всех на праздничном майдане. Эти традиции мы сохраняем и по сей день. Сегодня в городах и селах нашей страны Сабантуй отмечается широко и массово», - сказал Мухаметшин на празднике.

Отдельно он поблагодарил участников спецоперации, которые также стали гостями майдана.

«Мы благодарим нашу молодежь, которая сегодня стоит на страже нашего Отечества, нашего будущего», - сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ также пожелал москвичам и гостям столицы поближе познакомиться с культурой и традициями наших народов, познакомиться с новыми людьми, приобрести новых друзей.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, в свою очередь, добавил, что москвичи всегда с нетерпением ждут этот праздник.

«Пусть это остается доброй, правильной московской традицией. Мы всегда будем ее поддерживать», - сказал он.

Отметим, что, помимо спикеров и участников СВО, гостями сегодняшнего Сабантуя стали руководитель Департамента по национальной политике и межрегиональным связям города Москвы Виталий Сучков, депутаты Госдумы ФС РФ Айдар Метшин, Альфия Когогина и Айрат Фаррахов, депутат Госсовета РТ Светлана Захарова, зампремьер-министра Татарстана – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, председатель Татарской НКА Москвы Фарит Фарисов, представители Правительства РФ, Москвы и Московской области, РТ и Республики Башкортостан, видные общественные деятели, представители деловых кругов.