Мухаметшин: Рустам Минниханов возглавит список «Единой России» на осенних выборах

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавит региональный список кандидатов от партии «Единая Россия» на осенних выборах в Государственную Думу РФ. Этим мнением поделился секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на XXXIII региональной конференции партии.

«Мы не только рассчитываем, но и уверены в этом решении, так как данное предложение обсуждали с центральным исполнительным комитетом, политическим руководством партии. Рустам Минниханов как Президент Татарстана, конечно, должен возглавить партийную организацию на предстоящих выборах — с его авторитетом, с его отношением к делам. Я думаю, на съезде это прозвучит», — сказал Мухаметшин.

Спикер подчеркнул, что принятие решения — прерогатива съезда, и добавил, что если это случится, то станет для Татарстана очень серьезным подкреплением.

Фарид Мухаметшин также отметил, что об итоговом количестве депутатов, которые пройдут в Госдуму от Татарстана, пока трудно судить, но выразил уверенность, что избиратели поддержат абсолютное большинство победителей предварительного голосования. «Постараемся добиться успехов», — резюмировал он.