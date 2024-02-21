Мухаметшин: «Родной язык нужно сохранять, а не просто любить»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Языковое, историческое и культурное многоцветье России — это общее достояние ее жителей, средство духовного взаимообогащения, заявил Председатель Государственного Совета РТ — председатель Ассамблеи народов республики Фарид Мухаметшин в поздравлении с Международным днем родного языка.

По данным последней переписи населения, в России проживают 190 народов и зарегистрировано 155 «живых» языков. При этом только 7% из них можно считать благополучными — 60% приближаются к тревожной границе, а 10% находятся на грани исчезновения. Русский, татарский, чеченский, башкирский и аварский относятся к первой группе.

«Уважаемые соотечественники! Перефразируя известную поговорку, скажу: „Туган телне сакларга кирәк, аны яратып кына булмый“ — „Родной язык надо сохранять, а не просто любить“. Именно в достижении гармонии многоязычия, развитии национального образования, литературы и искусства, продвижении традиционных морально-нравственных ценностей видится залог общественного согласия и гражданского мира. Сознавая это, руководство страны и республики ведут большую кропотливую работу в этом направлении», — заявил Мухаметшин.

Он пожелал татарстанцам знать и любить язык предков, ощущать себя частью своего народа, быть внимательнее и терпимее к представителям других этносов.

Также глава татарстанского парламента напомнил об истории праздника. Решение о его учреждении было принято на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года и поддержано Генеральной Ассамблеей ООН. С тех пор 21 февраля ежегодно проводятся мероприятия в поддержку и защиту языкового и культурного многообразия.