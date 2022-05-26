Мухаметшин: Резервы для повышения эффективности работы хозяйств в районах РТ имеются

Резервы для повышения эффективности работы малых хозяйств в районах Татарстана имеются. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на зональном совещании в Черемшанском районе, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Выделяется большая финансовая помощь тем, кто имеет желание и стремление развивать свой бизнес на селе, начать или укреплять свое дело, фермерское хозяйство или личное подворье. Задача глав районов и сельских поселений – найти и поддержать таких активных людей, проинформировать их о мерах господдержки и реализуемых программах развития села, помочь в оформлении документов, защите проектов. Возможности огромны, надо ими только воспользоваться. Тем более что субсидии и гранты предоставляются на самых выгодных условиях», – сказал Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин добавил, что в Татарстане развитию малых форм хозяйствования в сельской местности уделяется особое внимание. Ежегодно из республиканского бюджета на эти цели выделяется более 2 млрд рублей в виде грантов и субсидий. Глава республиканского парламента подчеркнул, что в этом году все меры поддержки будут сохранены. Кроме того, объем средств из регионального бюджета будет увеличен на 8%.

Всего в Татарстане функционирует более 470 тыс. личных подворий, свыше 4 тыс. фермерских хозяйств и более 300 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Спикер парламента РТ также посетил село Лашманка, где ознакомился с работой сельхозпредприятия «Багетный» и потребительского кооператива «Черемшан».