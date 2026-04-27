Мухаметшин: Региональный парламентаризм стал неотъемлемой частью процесса законотворчества

Почетный Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Почетный Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в своем канале на платформе МАКС поздравил жителей республики с Днем российского парламентаризма.

«Ровно 120 лет назад, 27 апреля 1906 года (10 мая по новому стилю – прим. Т-и), начала свою работу Государственная Дума, заложившая основы современного парламентаризма в России. Это знаковое событие стало важнейшим этапом в развитии отечественной системы народного представительства и демократии», – заметил политик.

Фарид Мухаметшин убежден, что парламентаризм – огромное завоевание общества. Во всем мире парламенты играют большую роль в создании правового поля государств, поиске ответов на современные вызовы, стоят на страже интересов граждан, напомнил он.

«Неотъемлемой частью законотворческого процесса в федеративной России стал региональный парламентаризм», – акцентировал Почетный Председатель Госсовета РТ.

По его словам, народовластие в Татарстане имеет давние традиции. «Наш Верховный Совет, вобрав в себя лучшее наследие Советов депутатов и ТатЦика, передал накопленный опыт своему историческому правопреемнику – Государственному Совету, в прошлом году отметившему свое 30-летие», – отметил он.

«За эти годы был сформирован правовой фундамент современного Татарстана – опорного региона России, приняты законы, которые обеспечили успехи республики и высокое качество жизни ее граждан, укрепили межнациональный мир и согласие, помогли раскрыть потенциал каждого татарстанца», – подчеркнул Мухаметшин.

«Изначально была заложена одна из уникальных традиций нашего парламентаризма – слаженная работа всех ветвей власти в единой команде Татарстана. Только вместе мы можем ставить амбициозные задачи и решать их на благо родной республики и всей нашей многонациональной Российской Федерации», – заключил Почетный Председатель.