Мухаметшин: Региональная приемная «ЕР» за год обработала 7 тыс. обращений

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Работа с обращениями граждан является важной и неотъемлемой частью депутатской деятельности. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ и секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин в интервью для телепередач «Единый Татарстан» и «Бердәм Татарстан», выходящих на телеканале ТНВ.

Программы посвящены итогам работы Региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, местных общественных приемных Татарстанского реготделения партии и Штаба общественной поддержки «ЕР» в Татарстане.

«Именно умение слушать и слышать людей позволяет создавать выверенные законы, отражающие интересы большинства избирателей. Татарстан – один из первых регионов страны, где в 2003 году был принят закон об обращениях граждан», – заметил политик.

«На законодательном уровне прописан механизм работы с обращениями граждан и трудовых коллективов, установлен порядок их рассмотрения во всех органах власти, создан регламент приемов и установлена ответственность должностных лиц. С тех пор в республике действует правило: каждый вторник руководители всех ветвей и уровней власти лично проводят прием граждан», – напомнил он.

По мнению Мухаметшина, такая работа приносит конкретные результаты. Только в Госсовет РТ в прошлом, 2025 году поступило свыше 10 тыс. обращений, и ни одно из них не осталось без внимания, заверил он. На его взгляд, это говорит о доверии избирателей.

Председатель Госсовета добавил, что совместно с государственными институтами активно работает партийная площадка. «Региональная общественная приемная председателя партии „Единая Россия“ только за прошлый год обработала порядка 7 тыс. обращений, две трети из которых уже решены», – сообщил он.

По словам политика, «в центре работы всегда находится человек с его проблемами и инициативами». Особый акцент делается на поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также на помощи жителям новых территорий, уточнил он.

Отдельно Мухаметшин остановился на эффективности работы Штаба общественной поддержки «Единой России».

«За два года нам удалось создать концептуально новое пространство, которое объединило представителей некоммерческих организаций, общественных активистов – всех неравнодушных жителей республики. Это яркий пример того, как совместная конструктивная работа дает реальный, ощутимый результат для людей, укрепляя обратную связь и повышая качество жизни в республике», – выразил уверенность он.

В Региональной общественной приемной рассказали о некоторых деталях, касающихся обращений. В прошлом году обратившихся старше 56 лет было 24,4%, от 36 до 55 лет – 44,2%, а до 35 лет – 31,4%. Тематика поступивших обращений отражала весь спектр существующих социально-экономических проблем. Лидировали при этом вопросы социального обеспечения населения – 29,5%; образования – 12,2%; предоставления жилищно-коммунальных услуг – 10,4%.

В местные общественные приемные ТРО «ЕР» в 2025 году обратились примерно 14,5 тысячи человек, проведено более 6 тыс. приемов граждан. Также работает обновленная версия системы «Мой депутат» (DEPUTAT.TATAR). За год с ее помощью поступило 2328 заявок на обратный звонок, из которых 1783 имели разъяснительный характер.

В общественных приемных были организованы горячие линии, круглые столы, тематические недели с единой федеральной повесткой. На них обсуждали актуальные вопросы в социальной сфере: материнства и детства, граждан старшего поколения, работающих граждан, членов семей участников спецоперации, здравоохранения, садоводства и жилищно-коммунального хозяйства.

Привлекались региональные координаторы партийных проектов «Крепкая семья», «Детский спорт», «Старшее поколение», «Здоровое будущее», «Новая школа», «Предпринимательство», «Безопасные дороги». Новым форматом работы стал авторский проект «На связи с депутатом», где депутат онлайн отвечает на вопросы граждан, поступившие в чат.

Ежеквартально в рамках Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи населению, организуемого совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России, проводятся приемы граждан по правовым вопросам адвокатами, нотариусами, сотрудниками Министерства юстиции РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Росреестра, Социального фонда РФ, Конституционного совета РТ и Бюро технической инвентаризации.

На площадке Региональной общественной приемной партии действует круглосуточная горячая линия для помощи участникам спецоперации и членам их семей. Им организуют в том числе выездные приемы, психологические тренинги для членов семей, развлекательные мероприятия для детей мобилизованных. Также ежемесячно в разные точки фронта отправляются конвои с продуктами, средствами личной гигиены, одеждой и оборудованием.

Штаб общественной поддержки «Единой России» единовременно ведет работу по 43 направлениям, а также проекты социальной направленности. В 2025 году там было организовано 2,2 тыс. мероприятий, в которых приняли участие почти 22,5 тыс. человек всех возрастов и социальных слоев.