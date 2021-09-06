Мухаметшин: «Реализация президентских программ на сельских территориях будет продолжена»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил Алькеевский район, где принял участие в открытии нового здания исполкома Юхмачинского сельского поселения, а также побывал в детском саду «Березка» и пообщался с активом района. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Открытие нового здания сельсовета для жителей сел, входящих в состав Юхмачинского поселения, стало праздником, поскольку теперь муниципальные вопросы можно решить в одном месте и в комфортных условиях. На территории сельского поселения проживают более 1,3 тыс. жителей.

«Уверен, новое здание сельсовета станет местом встречи сельчан, — поздравил юхмачинцев Фарид Мухаметшин, — центром, где обсуждаются и решаются проблемы местного значения».

Сегодня же в сопровождении главы Алькеевского района Александра Никошина Фарид Мухаметшин посетил детский сад «Березка» в селе Базарные Матаки, пообщался с воспитанниками и педагогами дошкольного учреждения.

Детский сад был построен еще в 1976 году, позже к нему возвели пристрой, а пять лет назад провели капитальный ремонт. В настоящее время детсад посещают более 150 детей различных национальностей в возрасте от 1 до 7 лет. Здесь работают медицинский, логопедический и музыкально-физкультурный кабинеты, а также класс по обучению татарскому языку. Детский сад «Березка» дважды становился победителем гранта «Лучший билингвальный детский сад» (в 2014 и 2021 годах).

«Даже беглый взгляд, а сегодня мы были и в райцентре, и в селе Юхмачи, дает возможность сказать, что Алькеевский район хорошеет, открываются новые объекты, построенные по республиканским программам. Район развивается и вносит свой весомый вклад в успехи республики в целом», — поделился своими впечатлениями Фарид Мухаметшин на встрече с активом района.

Глава парламента заявил, что руководство республики уделяет большое внимание вопросам развития сельских поселений. Действует программа сельской ипотеки, все президентские программы нацелены на то, чтобы даже в дальних селах создавались комфортные условия, развивалась инфраструктура.

В этом году по программе «Наш двор» в Базарных Матаках благоустроено 6 дворов, ведется берегоукрепление реки Актай, проведен капремонт трех школ, построен Каракульский ФАП. Как отметил Председатель Госсовета, сетью ФАПов сегодня покрыты практически все деревни и райцентры республики.

«Село нужно сохранить и поддержать, — уверен Фарид Мухаметшин, — и именно поэтому решением Президента ни одна социальная программа в сельских территориях Татарстана не была прекращена, реализация их продолжится и впредь. Сегодня люди видят позитивные изменения не только в районных центрах, но и даже в самых отдаленных поселениях».

Алькеевский район — преимущественно сельскохозяйственный. В целом район успешно завершает уборочную кампанию, сегодня техника работала на кукурузных полях. Средняя урожайность — 16 ц/га. «В районе многое делается для развития сельского хозяйства, привлекаются инвесторы, удается сохранить поголовье скота, в том числе и в частном секторе, ведется заготовка кормов, частные подворья, работающие в животноводстве, также будут поддержаны», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Речь на встрече с активом также шла о предстоящих выборах депутатов Госдумы и Всероссийской переписи населения. Фарид Мухаметшин призвал алькеевцев принять самое активное участие в этих важных общественно-политических событиях.