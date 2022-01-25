Мухаметшин: Развитие оргструктуры «ЕР» будет завязано на цифровых платформах

Дальнейшее развитие оргструктуры региональной партии «Единая Россия» будет завязано на использовании цифровых платформ. Об этом на XXXIV конференции регионального отделения партии заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Рустам Нургалиевич, хочу сказать, партия „Единая Россия“ достойно входит в объявленный Вами в 2022-м Год цифровизации в Татарстане, — отметил Мухаметшин, обращаясь к Президенту Татарстана. — Мы одними из первых стали применять в повседневной работе видеоселекторную связь, онлайн-конференции, электронный документооборот».

5 и 6 марта 2019 года на площадках Иннополиса и IT-парка в Казани с участием Андрея Турчака, единороссы поделились своим опытом с участниками I Всероссийского IT-форума для руководителей исполкомов и специалистов, отвечающих за информатизацию региональных отделений страны.

«Могу сказать, многое из того, что было интересно и в новинку пару лет назад, уже стало привычным инструментом», — отметил спикер.

Например, онлайн-сервис «Мой депутат», запущенный к выборам в Госсовет РТ в 2019 году, обновлен и продолжает принимать предложения законодателям. Во время думской кампании в него поступило около 5,5 тыс. наказов.

На 100% заполнен модуль «Персоналии» по руководящему составу отделений и депутатам всех уровней. В модуль «Фракции» занесена информация по 7 580 одномандатным избирательным округам на выборах в Госсовет РТ и органы МСУ, заполняется база «Тимуровцы 2.0», модуль «Нацпроекты» и данные по 14 партпроектам. На основе этой мультимодальной базы привычными стали учет кандидатов, организация праймериз, мобилизация, работа с наблюдателями в период избирательных кампаний, отметил Мухаметшин.