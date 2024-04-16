Мухаметшин: Разиль Валеев посвятил свою жизнь защите татарского языка

В Татарском государственном академическом театре им. Галиаскара Камала в Казани прошел вечер памяти народного поэта Татарстана, депутата Верховного Совета XII созыва и Госсовета I-V созывов Разиля Валеева.

«Вспоминали любимого поэта татарского народа, дорогого нашего соратника по парламенту Разиля Валеева. Танылган шагыйрь һәм сәясәтче буларак Разил Вәлиев Дәүләт Советында да һәрвакыт телебезне, милли мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне яклады, шул максатка гомерен багышлады (Как известный поэт и политик, он всегда стоял на страже родного языка, национальной культуры и традиций и посвятил этой цели свою жизнь – перевод с татарского)», – написал в своем телеграм-канале Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Он назвал Разиля Валеева одним из самых опытных и влиятельных депутатов, «аксакалом» татарстанского парламентаризма.

Экс-депутат Госсовета Татарстана, бывший директор Национальной библиотеки РТ Разиль Валеев ушел из жизни 20 октября 2023 года.

Фото: телеграм-канал Фарида Мухаметшина