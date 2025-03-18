Мухаметшин рассказал в Москве, какой вклад внес Татарстан в общую Победу над нацизмом

Накануне в Москве состоялась научно-практическая конференция «Дружба народов как ключевой фактор победы советского народа в Великой Отечественной войне», в которой поучаствовал и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне с инициативой проведения конференции выступили Центр научно-методического обеспечения госкультурной политики и традиционных духовно-нравственных ценностей Финансового университета при Правительстве РФ, Общероссийское общественное движение «Сотворчество народов во имя жизни» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Участниками мероприятия стали российские сенаторы, депутаты Госдумы, представители МИД РФ, профильных министерств и ведомств, научного сообщества, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Граждане Советского Союза всех национальностей сплотились под флагом защиты свободы и независимости своей общей Родины и нанесли врагу сокрушительное поражение, избавив все человечество от ужасов нацизма. Солидарность, доверие и взаимопомощь народов нашей страны представляют собой один из важнейших уроков Великой Отечественной войны, ценнейшее наследие, которое нельзя утратить ни при каких обстоятельствах. Необходимо сохранять живую память о Победе и цене, заплаченной за нее представителями всех национальностей», – отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Мухаметшин, в свою очередь, отметил актуальность проведения научного дискурса по данной тематике в год 80-летия Победы.

«Проведение научно-практической конференции на данную тему сегодня своевременно и актуально, – подчеркнул глава парламента. – В мае все мы будем отмечать юбилей Великой Победы, и данное событие заслуживает особого внимания. Победа была ценна не только для советского народа, который смог отстоять свою независимость, честь и свободу Родины, но для всего мира, поскольку наш многонациональный народ внес решающий вклад в освобождение Европы от фашистского нацизма», – сказал он.

Он также подчеркнул, что Татарстан внес большой вклад в общую Победу над нацизмом. Численность призванных в ряды Красной Армии уроженцев и жителей республики во время Великой Отечественной войны составила порядка 700 тыс. человек, каждый второй не вернулся с фронта. Из 143 депутатов Верховного Совета ТАССР 44 добровольцами ушли на фронт. В армию призвали 12 тыс. из 27 тыс. депутатов Советов республики всех уровней.

Весомый вклад внесли и те, кто ковал Победу в тылу. Наша республика приняла более 70 заводов и фабрик, открыли больше 80 госпиталей, в которых спасли жизнь 340 тыс. бойцов и офицеров.

Председатель Госсовета РТ отметил, что сегодня важно передавать из поколения в поколение историческую правду о Великой Отечественной войне. И важную роль в этом выполняют просветительские проекты, такие как «Диктант Победы», который пройдет в Татарстане 25 апреля.

«Это большая воспитательная и образовательная работа с молодежью, которая возложена на все уровни власти, – отметил Фарид Мухаметшин. – Наша задача – доносить историческую правду до подрастающего поколения, знакомить их с неоспоримыми фактами».

По итогам конференции планируется издать официальные материалы. Их направят в федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной власти, научные учреждения и вузы.