Мухаметшин рассказал членам Генсовета «Единой России» о сотрудничестве Татарстана и Китая

Заседание Комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, состоялось сегодня в Москве. В его работе принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Открывая заседание комиссии, ее председатель – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в современных условиях особую актуальность приобретает экономическое, межпарламентское, межпартийное сотрудничество нашей страны со странами Азии.

«Центр мировой политики смещается из Евроатлантики в Евразию и Азиатско-Тихоокенский регион. Это направление в настоящее время остается приоритетным в деятельности министерства. Крупный вклад в развитие деловых и партнерских отношений со странами этого регионами вносит партия “Единая Россия” – ведущая политическая сила страны», – отметил он.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, выступая на заседании комиссии о специфике сотрудничества Татарстана со странами АТР, отметил богатый опыт выстраивания горизонтальных и диагональных связей с этим макрорегионом.

«С нами давно и тесно сотрудничает Китайская Народная Республика – в торгово-экономической, научно-технической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах, – сказал он. – Более 5 лет Китай входит в десятку основных внешнеторговых партнеров Татарстана. Крепнет гуманитарное измерение сотрудничества. В вузах Татарстана обучается 1,7 тыс. студентов из КНР, их число неуклонно растет. С 2014 года в Пекине в составе Торгпредства России работает Торгово-экономический представитель Республики Татарстан, а с 2016 года в Казани действует Генеральное консульство Китая. Татарстан как один из субъектов России вносит значимый вклад в реализацию важной инициативы – запуска уникального формата межрегионального взаимодействия “Волга – Янцзы” между российскими регионами Поволжья и некоторыми провинциями КНР».

Говоря о межпартийном сотрудничестве «Единой России» с компартией Китая, Фарид Мухаметшин подчеркнул результативность обмена партийными и парламентскими делегациями.

«Только за последние пять лет нашу республику посетили высокие парламентские делегации во главе с председателями Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей господином Чжаном Дэцзяном, а затем и господином Ли Чжаньшу. В Казани на высоком уровне был проведен Российско-китайский деловой форум и межпартийный диалог правящих политических сил “Единая Россия” – Коммунистическая партия Китая. Мы также участвовали в серии раундов партийной дискуссии, в том числе в Пекине, Шанхае, Циндао, Фучжоу. Продолжается диалог молодых активистов ЕР и КПК. В то же время взаимодействие с государствами АТР – это не только дружеский взаимовыгодный диалог с Китаем. За последние годы Президент Татарстана Рустам Минниханов и республиканские делегации посетили Японию, Корею, Малайзию, Сингапур, Вьетнам, Мьянму», – сказал Председатель Госсовета РТ.

В целом, по словам Фарида Мухаметшина, интерес к нам у коллег в АТР высок. Это объясняется тем, что республика известна своим инвестиционно-экономическим потенциалом: авиационной, кораблестроительной, машиностроительной отраслями, нефтехимией.

Фарид Мухаметшин предложил на уровне партийной комиссии инициировать на федеральном уровне межмуниципальный диалог с азиатско-тихоокеанскими партнерами. «Ведь именно сотрудничество на местном уровне может стать одним из важных факторов межгосударственного взаимодействия, будучи наименее подвержен влиянию глобальной повестки», – резюмировал он.

На заседании выступили также губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, заместители председателя комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов и Евгений Иванов.