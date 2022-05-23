Мухаметшин рассказал, чему научился у Минниханова и Шаймиева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин рассказал, что работа с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым обогатила его опыт, дала развитие профессиональным качествам. Об этом он сообщил на презентации книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы».

«Я учился у Шаймиева, продолжаю перенимать лучшие черты у сегодняшнего Президента нашей республики. Его мобильность, требовательность, коммуникабельность и умение налаживать отношения с федеральным центром и с регионами нашей страны и зарубежья. Дай бог им здоровья, это мои аксакалы, учителя. Республика, поддерживая их усилия, будет и дальше развиваться», – сказал Мухаметшин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель парламента республики поблагодарил судьбу за знакомство с супругой Луизой, с которой прожил более 50 лет. Он вспомнил, как ему должны были дать квартиру в Казани, но Минтимер Шаймиев решил оставить его на должности первого секретаря Альметьевского обкома партии. «Приезжаю домой – занавески убраны, ковры свернуты, баулы стоят. Жена в Казань собралась. Я ей говорю – извини, не получается, меня опять вернули на работу в Альметьевск», – рассказал Мухаметшин историю из своей жизни.