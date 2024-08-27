Мухаметшин: Работа в рамках БРИКС укрепляет межрегиональное сотрудничество

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Многоплановое взаимодействие по линии БРИКС не только обеспечивает устойчивый рост стран — участников объединения, но и существенно влияет на развитие связей между их регионами. Об этом в обращении к участникам сессии по развитию парламентской дипломатии столиц и крупных агломераций заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Мероприятие состоялось в рамках VI Международного форума стран БРИКС в Москве. Глава парламента РТ по видеосвязи поприветствовал присутствующих от имени руководства республики.

Он напомнил, что в этом году Казань примет главное событие в рамках российского председательства в объединении — саммит глав государств БРИКС. Впервые это событие состоится в расширенном формате.

«Пользуясь случаем, хотим еще раз выразить слова глубокой благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, указом которого Татарстану было доверено проведение столь значимого мероприятия. Для нашей республики это большая честь и серьезная ответственность. Многоплановое взаимодействие по линии БРИКС призвано вносить существенный вклад не только в обеспечение устойчивого роста наших государств, формирование многополярного и справедливого мироустройства, но и в целом способствовать укреплению межрегионального сотрудничества в рамках объединения, в том числе посредством парламентской дипломатии», — заявил он.

Мухаметшин отметил, что это не единственное мероприятие, которое Казань принимает под эгидой БРИКС. Так, в столице Татарстана уже состоялись 11-я встреча министров образования стран-участниц, министров спорта, совещание глав чрезвычайных ведомств, целый ряд встреч рабочих групп, а также Спортивные игры БРИКС. Кроме того, в столице Татарстана в июне была учреждена Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+. В нее вошли более 18 тысяч муниципалитетов, общее население которых превышает 2 млрд человек.

По словам Председателя Государственного Совета Татарстана, Международный форум стран БРИКС — это уникальное мероприятие, которое сыграет большую практическую роль в выстраивании эффективного диалога между городами и мегаполисами объединений. Здесь поднимаются актуальные вопросы развития сотрудничества в разных сферах, в этом числе науке, экономике, инновациях, безопасности и других.

«Парламентское измерение такого диалога способствует не только укреплению дружеских связей между странами объединения, но и повышению их влияния на международной арене», — уверен он.

Международный форум открылся 27 августа в Москве, на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр», и будет продолжаться в течение двух дней. Событие призвано стать крупнейшей международной площадкой для обмена опытом между властью и бизнесом, для обсуждения ключевых вопросов межмуниципального сотрудничества.

На форуме ожидают делегации из 126 стран. Планируется присутствие участников из 89 регионов России. Более 5 тыс. человек из 500 городов мира обсудят актуальные проблемы экономики, сферы цифровых технологий, экологии, городской инфраструктуры, транспорта, здравоохранения, образования и культуры.