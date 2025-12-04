Мухаметшин: «Работа с молодежью очень важна для всех органов власти»

Молодежные парламенты застолбили свое место в законотворческой деятельности регионов ПФО и вносят много своего участия в нее. Об этом заявил председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, подводя итоги заседания Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

«Тринадцать лет назад эта идея была воплощена в Казани. Конечно, было время на становление, наработку опыта, но сейчас они застолбили свое место», – сказал Мухаметшин.

Он подчеркнул, что создание городских, районных советов молодежных организаций – это базовая структура, которая напрямую касается Татарстана.

«Мы обязательно этот вопрос рассмотрим на заседании Госсовета», – отметил Мухаметшин.

Он добавил, что работа с молодежью, в том числе через молодежные парламенты, очень важна для всех органов власти во всех регионах страны.

«По-другому нельзя. Молодежь – это наша смена, наш завтрашний день, будущее республики. И работа с ней очень важна для всех органов власти», – заключил председатель Госсовета РТ.