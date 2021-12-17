Мухаметшин: Работа Ассамблеи народов Татарстана видна и интересна на федеральном уровне

Сегодня в Казани прошло последнее в этом году заседание Ассамблеи народов Татарстана. На нем подвели итоги работы в Год родных языков и народного единства и наградили тех, кто внес наибольший вклад в укрепление дружбы между представителями различных народов, проживающих в регионе. Провел мероприятие Председатель Государственного Совета РТ и Председатель Совета народов РТ Фарид Мухаметшин.

«Непростая санитарно-эпидемиологическая ситуация в этом году сильно повлияла на нашу работу, но не остановила ее. Подходит к концу Год родных языков и народного единства в Татарстане, в котором ассамблея принимала самое непосредственное участие. Наша работа заметна, о ней знают и интересуются на федеральном уровне. Татарстан стал единой семьей для представителей всех народов, проживаюших в республике», — сказал Мухаметшин.

Он подчеркнул, что в этом году выполнены почти все цели, которые были поставлены перед ассамблеей, а высокий уровень межнациональных и межконфессиональных отношений — это результат в том числе и ее деятельности.

В повестке заседания стяло несколько вопросов. Первый из них касался государственной национальной политики в Агрызском районе республики. Глава муниципалитета Азат Валеев рассказал, что в 2021-м в районе был проведен национальный удмуртский праздник «Гырон быдтон», состоялось открытие музея имени Ахметжанова.

«Маленькое, но дружное удмуртское село Варклед-Бодья приняло и очень достойно провело праздник „Гырон быдтон“. Приехали гости из разных регионов России и дали высокую оценку подготовке и проведению мероприятия», — сообщил Азат Валеев.

По его словам, в следущем году в районе хотят провести марийский праздник Семык.

Далее участники заседания обсудили работу лагеря «Мирас — наследие» в Зеленодольском районе Татарстана. О нем рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По его словам, лагерь выполнен в концепции межнационального мира, а все корпуса названы в честь национальных праздников разных народов, проживающих на территории республики. Также он рассказал, что у ведомства есть планы по дальнейшему расширению лагеря.

Третьим пунктом стало назначение новых руководителей в национальные автономии в разных муниципалитетах Татарстана. Кроме того, в состав Ассамблеи приняли нового министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова.