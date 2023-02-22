©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мухаметшин: Путин в послании изложил программу по обеспечению достойного будущего России
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию изложил конкретную программу по обеспечению безопасного, независимого и достойного будущего нашей страны. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на 41-м заседании парламента.
«Послание Президента России Владимира Путина получилось содержательным, созидательным, оптимистичным и очень проработанным с точки зрения финансового обеспечения поставленных задач. В частности, Президент начал с того, что выступает с посланием в сложное, рубежное для России время. Напомнил, что Россия не воюет с народом Украины. Народ Украины сам стал заложником киевского режима и его западных хозяев», – сказал Мухаметшин.
Путин также подчеркнул, что своими санкциями Запад нигде ничего не добился и не добьется. Цель этих санкций – заставить страдать российский народ, дестабилизировать страну изнутри, отметил руководитель парламента.
Важным заявлением, по его мнению, стало решение о создании специального фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. «За каждым ветераном и семьей погибшего будет закреплен персональный социальный работник, координатор. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России. Наш долг – поддержать этих людей, на их нужды нужно откликаться сразу», – заметил Председатель Госсовета.
Среди основных решений российского лидера Мухаметшин назвал дополнительную индексацию с 1 января 2024 года МРОТ на 18,5% – до 19 242 рублей, а также возврат к традиционной базовой системе обучения в вузах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»