Мухаметшин: Путин в послании изложил программу по обеспечению достойного будущего России

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию изложил конкретную программу по обеспечению безопасного, независимого и достойного будущего нашей страны. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на 41-м заседании парламента.

«Послание Президента России Владимира Путина получилось содержательным, созидательным, оптимистичным и очень проработанным с точки зрения финансового обеспечения поставленных задач. В частности, Президент начал с того, что выступает с посланием в сложное, рубежное для России время. Напомнил, что Россия не воюет с народом Украины. Народ Украины сам стал заложником киевского режима и его западных хозяев», – сказал Мухаметшин.

Путин также подчеркнул, что своими санкциями Запад нигде ничего не добился и не добьется. Цель этих санкций – заставить страдать российский народ, дестабилизировать страну изнутри, отметил руководитель парламента.

Важным заявлением, по его мнению, стало решение о создании специального фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. «За каждым ветераном и семьей погибшего будет закреплен персональный социальный работник, координатор. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России. Наш долг – поддержать этих людей, на их нужды нужно откликаться сразу», – заметил Председатель Госсовета.

Среди основных решений российского лидера Мухаметшин назвал дополнительную индексацию с 1 января 2024 года МРОТ на 18,5% – до 19 242 рублей, а также возврат к традиционной базовой системе обучения в вузах.