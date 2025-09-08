Мухаметшин: «Проводится серьезная работа по сохранению национальной идентичности»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане проводится серьезная работа по сохранению национальной идентичности, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ, руководитель Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин на круглом столе в Доме дружбы народов РТ.

«В Татарстане в мире и согласии проживают представители 175 наций и народностей. В республике действуют государственные программы, направленные на реализацию государственной национальной политики, защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение и развитие национальных культур», – рассказал он.

Мухаметшин отметил, что в Татарстане функционирует 591 школа с обучением детей на татарском языке, 84 – на чувашском, 20 – на удмуртском, 16 – на марийском, три – на мордовском, по одной – с изучением иврита и башкирского языка. Кроме того, в республике работает 111 отделений Многонациональной воскресной школы, где изучают языки и культуры разных народов.

«Мы поддерживаем государственный русский язык, но каждый народ, проживающий в Татарстане, должен сохранить свой родной язык. Это обогащает культуру нашей многонациональной республики и России в целом», – подчеркнул он.

По словам спикера парламента, при поддержке федеральных властей решаются проблемные вопросы в части социально-культурной адаптации мигрантов, сохранения, развития и поддержки языкового и культурного многообразия, улучшения демографических показателей.

Он уточнил, что сейчас в республике работают 110 тыс. трудовых мигрантов, а в вузах обучается 22 тыс. иностранных студентов.

«Много вопросов, связанных с ними, но в нашей многовекторной экономике не хватает рабочих рук. Один из вопросов, который сейчас стоит, – на должном уровне обучить их русскому языку», – заметил Председатель Госсовета.

Он добавил, что в России последовательно реализуется курс на сохранение традиционных духовно-нравственных культурных ценностей, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Так, внесенные в Конституцию России поправки закрепили защиту культурной самобытности всех народов нашей страны, сохранение ее языкового и этнокультурного многообразия. На это же направлена обновленная Концепция государственной языковой политики России», – сказал спикер парламента.

Мухаметшин напомнил, что в июне Госдума приняла закон о защите русского языка. В июле утверждены Основы государственной языковой политики РФ, которые гарантируют сохранение языков народов России как объектов нематериального этнокультурного достояния.

«Это особенно важно для многонациональной республики. Ассамблея народов совместно с Домом дружбы народов должна найти свое место по реализации этих задач и дальше работать над созданием благоприятной среды для сбережения языков, реализовывать проекты по развитию национальных культур, укреплению межэтнического мира и согласия как основы благополучия республики», – заключил он.