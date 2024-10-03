Мухаметшин провел заседание Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия»

В Татарстане будет создан Региональный совет первичных отделений партии. Решение об этом было принято на заседании президиума Регионального политического совета ТРО ВПП «Единая Россия», которое состоялось сегодня в Казани. Его провел Секретарь Татарстанского реготделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Также президиум Регионального политического совета принял важное кадровое решение, сообщает пресс-служба «Единой России».

Так, заместителем Секретаря Татарстанского реготделения партии стала депутат Госсовета РТ, заместитель председателя Комитета по социальной политике Ольга Воронова. Она сменила на этом должности Римму Ратникову, которая приняла решение выйти из состава политсовета.

«Римма Атласовна, которая долгое время добросовестно выполняла свои обязанности в статусе заместителя Секретаря, приняла решение выйти из состава политсовета. В соответствии с уставом партии количественный состав заместителей Секретаря определяется президиумом Регионального политического совета. Заместители Секретаря регионального отделения партии избираются президиумом из числа его членов открытым голосованием, - напомнил Фарид Мухаметшин однопартийцам и предложил избрать в качестве своего заместителя Ольгу Воронову. - Ольга Михайловна - опытный человек, данное направление работы ей знакомо».

Ольге Вороновой в качестве замсекретаря реготделения партии предстоит заниматься вопросами реализации партийных проектов, агитационно-пропагандистской и идеологической работы.

О создании регионального совета первичных отделений партии в Татарстане рассказала заместитель руководителя исполкома реготделения «Единой России» – начальник отдела партийного строительства Лилия Ахметзянова. Она уточнила, что в республике создаётся Региональный совет первичных отделений. Местные отделения уже определили кандидатуры из числа наиболее активных секретарей «первичек». Первое организационное заседание регсовета первичных отделений пройдет 1 ноября в Казани. Тогда же и изберут председателя совета.

«Этот совет необходим, чтоб ещё больше укрепить деятельность «первичек» - основного звена нашей партии. Вопросов, требующих оперативной работы, там немало. Постараемся усилить их работу», - отметил Фарид Мухаметшин.

Также сегодня члены президиума внесли изменения в закрепление депутатов, избранных в Государственный Совет седьмого созыва по единому республиканскому округу от партии «Единая Россия», за избирательными округами. Руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин рассказал об изменениях. В частности, Ильгиз Зайниев закреплен за Кремлевским одномандатным избирательным округом №3, Ирина Терентьева – за Сайдашевским одномандатным избирательным округом №30 и Волжским одномандатным избирательным округом № 31, Данис Шакиров – за Кукморским одномандатным избирательным округом №47. Напомним, Сария Сабурская сложила мандат депутата, и Данис Шакиров получил вакантный депутатский мандат, будучи следующим по списку.

«Хотел бы поблагодарить исполком партии и его руководителя за успешное проведение избирательной кампании по формированию Государственного Совета седьмого созыва. Без единого замечания прошла избирательная кампания. На 100 депутатских мест 86 заняли наши представители от «Единой России». Это самая большая фракция в Госсовете, убедительно победившая на этих выборах. Теперь мы должны организовать работу в парламенте», - акцентировал внимание коллег Фарид Мухаметшин.

Сегодня же президиум регионального политсовета утвердил кандидатуру исполнительного секретаря Аксубаевского местного отделения партии. Прежний исполнительный секретарь Александр Гаврилов перешел на новое место работы, его сменила Рузиля Баширова, которая работала специалистом в местном отделении «Единой России».

Также состоялось вручение партийных билетов новым членам реготделения «Единой России».

фото: пресс-служба «Единой России»