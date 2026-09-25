Мухаметшин провел в Нурлате выездное заседание Совета Ассамблеи народов РТ

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Нурлатском районе Татарстана состоялось выездное заседание Совета Ассамблеи народов РТ, посвященное вопросам реализации государственной национальной политики, укрепления межнационального мира и согласия, сохранения языкового многообразия и традиционной культуры народов региона.

Провел мероприятие Почетный Председатель Государственного Совета РТ и председатель Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин. В нем также приняли участие депутаты Госсовета Айрат Зарипов, Ринат Валиуллин и Шамил Ягудин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

До начала заседания Фарид Мухаметшин и глава Нурлатского района Дамир Ишкенеев вместе с руководителями национально-культурных объединений республики возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Там же прошла церемония передачи орденов Мужества родителям бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Этой награды посмертно удостоены Ильнур Асылмарданов, Ильяс Абдрахимов и Харис Талипов.

«Вы воспитали достойных сыновей Отечества – и сегодня мы склоняем голову перед вашим родительским и семейным подвигом. Ваша поддержка, ваша любовь, ваша вера в них стояли за каждым их шагом», – заявил Почетный Председатель Госсовета, обращаясь к родным погибших.

Само заседание Ассамблеи народов РТ состоялось в районном Дворце культуры, в фойе которого развернулась выставка дошкольных и школьных учреждений. Открывая мероприятие, Фарид Мухаметшин заметил, что в ходе выездных заседаний особенно отчетливо видно, как складываются практики межнационального согласия, как традиции разных народов вписываются в систему общественной жизни и становятся ресурсом развития территории.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Политик также проинформировал участников заседания о результатах выборов депутатов Государственной Думы IX созыва, а также дополнительных выборjd депутата Госсовета РТ и муниципальных выборов. Он выразил признательность за активное участие всем татарстанцам и отдельно – жителям Нурлатского района, где явка превысила 80%.

В результатах выборов Мухаметшин усмотрел «свидетельство того, что в республике сформирована устойчивая модель гражданского согласия: люди разных национальностей, вероисповеданий, культурных традиций реализуют свое избирательное право как граждане единой страны, осознавая общую ответственность за ее будущее». «Ваш голос – это проявление доверия к государственным институтам и свидетельство прочного единства многонационального народа республики», – добавил он.

Кроме того, Почетный Председатель республиканского парламента заметил, что в Нурлатском районе местные национальные и культурные особенности не создают барьеров, а, напротив, становятся фактором консолидации общества. Обращаясь к участникам заседания, он указал на важность внимательного отношения к инициативам и запросам народов, проживающих на ваших территориях.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Ответственным лицам следует больше внимания уделять контролю над ситуацией в национальной сфере, активизировать взаимодействие с национально-культурными автономиями своего района. Деятельность представительств ассамблеи – это целый ряд компетенций, нацеленных на то, чтобы помогать развитию национальных объединений, способствовать реализации государственной национальной политики», – акцентировал Мухаметшин.

О реализации государственной национальной политики в Нурлатском районе рассказал глава муниципалитета Дамир Ишкинеев. На данный момент здесь проживают представители 17 национальностей.

«Религиозные организации района традиционно выступают хранителями духовных ценностей и культурного наследия. Через воскресные школы, лагеря отдыха при мечетях, приходские кружки, чтение священных текстов и проведение национальных праздников сохраняется живой интерес к родному языку – татарскому, чувашскому, русскому, языкам других народов, проживающих в нашем районе. Центром координации работы по реализации государственной национальной политики в районе является Дом дружбы народов», – поведал он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сейчас в районе функционируют восемь детских садов с обучением и воспитанием на татарском языке, а также одна дошкольная группа при школе. Из них «Алсу», «Кояшкай», «Шатлык» полностью ведут образование и воспитание на татарском языке. В 15 детсадах города действуют 20 групп с татарским языком обучения. Доля дошкольного образования и воспитания на татарском языке составляет 57%. В этом учебном году в районе работают восемь татарских школ, шесть русско-татарских школ и одна гимназия. Чувашский язык преподается как предмет в семи школах. В 2026 году в семи школах города открыты семь классов с обучением и воспитанием на татарском языке. Уровень охвата обучением на татарском языке составляет 60%, на чувашском – 30%.

В сохранении многообразия культур и традиций играют роль народные праздники: Сабантуй, Уяв, Масленица, Троица, Навруз. С начала 2026 года проведено более 200 мероприятий национальной направленности, в которых приняли участие свыше 72 тыс. человек.

«За последние три года наблюдается стабильный интерес к созданию смешанных семей, что свидетельствует о толерантности и открытости жителей нашего района. За восемь месяцев зарегистрировано 116 браков, 28 из них —межнациональные. Ярким примером такой работы стал уникальный проект „ЭтноСвадьба“, не имеющий аналогов в Республике Татарстан, который реализуется с 2021 года», – проинформировал Ишкинеев.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Лучшими практиками и положительным опытом работы с представителями своих национальностей в Нурлатском районе поделились местное отделение русского национально-культурного объединения и национально-культурная автономия узбеков.

В завершение встречи Фарид Мухаметшин вручил сертификаты филиалам, представительствам Ассамблеи народов Татарстана и национально-культурным общественным объединениям за большой вклад в реализацию государственной национальной политики, сохранение языков и традиционной культуры, укрепление межнационального согласия. Кроме того, наград удостоились активисты, принимающие участие в реализации национальной политики республики, сохранении этнических культур и родных языков народов Татарстана.

«Мы не случайно для выездного заседания выбрали Нурлатский район, поскольку он многонациональный, чуваши здесь занимают второе место по численности <...>, и мы воочию увидели, как разные культуры переплетаются и в тесном контакте работают и дружат с другими народами», – заявил после окончания мероприятия журналистам Почетный Председатель Госсовета РТ.