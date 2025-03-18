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Общество 18 марта 2025 13:13

Мухаметшин провел прием граждан в приемной Медведева

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Председатель Госсовета, Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

К главе парламента обратился тренер по хоккею, заслуженный работник физической культуры Татарстана Камиль Залялютдинов. Опытный хоккеист, на протяжении 15 сезонов он играл за хоккейную команду города Альметьевска, ребята неоднократно становились чемпионами, сообщает пресс-служба партии.

Сегодня Камиль Тагирович – ветеран хоккейного движения республики, но продолжает наставничество над молодежью, задействован в детском и любительском хоккее, стал одним из инициаторов создания школы хоккея длявзрослых. Он рассказал главе парламента о развитии хоккея в нефтеграде. Этот вид спорта, по его словам, активно поддерживается со стороны руководства города. Фарид Мухаметшин поддержал предложение Залялютдинова о повышении внимания к ветеранам этого вида спорта.

Народный артист Татарстана Мингол Галеев предложил Мухаметшину организовать на факультете татарской филологии в рамках изучения музыкального искусства татар обучение особой методике и технике исполнения татарских песен, которой в свое время восхищался Габдулла Тукай. Обладая таким искусством, Мингол Галеев сам готов выступить в роли наставника.

Председатель попечительского совета Федерации ушу РТ Рузаль Габитов предложил популяризировать в республике дыхательную гимнастику для оздоровления, готов поделиться наработанным опытом и практиками.

Руководитель Общественной приемной в Татарстане Камиль Садриев предложил организовать цикл встреч в Штабе общественной поддержки «Единой России».

Ветеран Великой Отечественной войны, блокадница Зинаида Бушуева от имени жителей блокадного Ленинграда поблагодарила руководство республики, Минтруд РТ за чуткое отношение к ветеранам и организацию мероприятия, посвященного 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся почти 900 дней и ночей и унесшей жизни сотен тысяч человек. Празднование проходило в январе этого года в казанском поселке Дербышки.

Мухаметшин также ознакомился с образовательными проектами, организованными в Штабе общественной поддержки РТ.

#Фарид Мухаметшин #прием граждан
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